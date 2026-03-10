Torres en Nueva York: entre el interés de Amazon por invertir en Chubut y elogios a Milei

El gobernador de Chubut Ignacio “Nacho” Torres dijo que la provincia “mantiene una agenda propia de promoción de inversiones, y mencionó el interés de la empresa Amazon en desarrollar proyectos vinculados a data centers, aprovechando las ventajas comparativas de la Patagonia.

“Es una semana en la que Argentina está ocupando un rol central en los Estados Unidos. Hay muchos fondos de inversión y empresarios que ven oportunidades en el país, y es importante seguir trabajando para que esas oportunidades se traduzcan en resultados concretos”, manifestó. Torres participa junto a un grupo de gobernadores en la edición en Nueva York de Argentina Week 2026 en la delegación que encabeza el presidente Javier Milei. Fue uno de los 10 mandatarios invitados por el gobierno nacional.

Llamado a la unidad política

El gobernador patagónico destacó en una comunicación por zoom “la importancia del acercamiento “entre los gobernadores y el presidente Javier Milei en un clima actual de la Argentina que necesita mostrar unidad y previsibilidad”. Agregó que “la coyuntura internacional marcada por el conflicto en Medio Oriente colocó al país en una posición estratégica en cuanto a la gestión y el valor agregado de los recursos naturales”.

Torres sostuvo que el contexto internacional ha cambiado la ecuación para Argentina, que ya se perfila como un país petrolero, no solo productor. “Hoy Argentina tiene lo que demanda el mundo, no solamente en hidrocarburos, gas, minería, pesca”, afirmó el mandatario provincial. El gobernador remarcó que el desafío principal ya no se limita a la generación de divisas, sino a cómo se agrega valor a los recursos provinciales para potenciar el desarrollo.

La actividad, que se llevará adelante hasta el 12 de marzo y comprende una agenda con especial énfasis en competitividad, agroindustria, nuevas tecnologías y gestión de inversiones. El mandatario de Chubut viajó con un grupo de empresarios de sectores productivos cuyos nombres no trascendieron a la prensa local.

“Argentina demuestra ser un país serio cuando, en los momentos más necesarios, trabajamos todos juntos”, afirmó el mandatario. Y mencionó ejemplos recientes de articulación entre el sector público y privado, como la eliminación de retenciones al petróleo convencional por parte del Gobierno nacional, la reducción de regalías para áreas marginales en Chubut y los acuerdos alcanzados en una mesa de competitividad con gremios y empresas del sector energético.

“Esas son las políticas que hay que sostener en el tiempo, más allá de cualquier diferencia político-partidaria”, agregó. Las declaraciones del gobernador chubutense marcan un claro cambio de actitud respecto a las relaciones con el gobierno de Milei. Hay que recordar que fue el primero que se le “paró de manos” al jefe del Ejecutivo nacional en febrero de 2024 con el tema relacionado a la suspensión de la obra pública. Incluso organizó una reunión en Puerto Madryn con gobernadores de provincias de la Patagonia donde envió un duro mensaje asegurando que si no cambiaba de actitud “cerraría la canilla del petróleo”.

En esta edición del Week 2026, Chubut está representado por empresarios de las principales industrias provinciales, entre ellas Oil & Gas, pesca, agroindustria, logística, economía del conocimiento y turismo, con el objetivo de fortalecer la promoción del potencial productivo local y atraer nuevas inversiones.