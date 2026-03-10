Para Ignacio Torres, la visita de Javier Milei junto a gobernadores en Estados Unidos muestra «madurez dirigencial»

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, que la visita del presidente Javier Milei a los Estados Unidos, acompañado por mandatarios provinciales dijo que muestra hoy Argentina está ganando “centralidad” en el contexto internacional.

“Hay un gesto de madurez dirigencial, donde las provincias junto con la Nación nos ponemos de acuerdo para hacer vidriera de todo el potencial que tiene la Argentina en materia de hidrocarburos, gas, energías renovables, pesca, seguridad alimenticia, logística, minería y vitivinicultura”, afirmó el mandatario sobre la delegación que contó con diez mandatarios provinciales, entre ellos Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck.

Ignacio Torres dijo que Argentina ahora es «un país petrolero»

Torres, quien se encuentra en los Estados Unidos con la comitiva presidencial, dijo en declaraciones a Radio Rivadavia que el país precisa “más calidad institucional y más previsibilidad”, para lograr inversiones que hoy ven a la Argentina como “una oportunidad”.

“Tenemos que mostrar que somos un país serio y que cuando hay que trabajar juntos estamos juntos la Nación y las provincias”, añadió Torres.

Destacó que hoy la Argentina “dejó de ser un país con petróleo para ser un país petrolero” y recalcó que “hay una coyuntura, por el conflicto de medio oriente, en la que los valores de algunos ‘commodities’ están subiendo y ponen a la Argentina en un lugar protagónico”.

El gobernador de Chubut mencionó la reforma fiscal como prioridad

Consultado por las iniciativas que el Gobierno nacional anunció para este año, Torres opinó que la reforma electoral “no es prioritaria”, y dijo que en cambio debe avanzarse en otras cuestiones como “una reforma fiscal y el tema previsional”.

Puntualizó que “no está mal dar estas discusiones” de tipo electoral, pero señaló que “hay temas que tienen que ver con algunas reformas fiscales que urgen, desde eliminación de asignaciones específicas hasta incluso un tema previsional, que es una bola de nieve que nos va a terminar aplastando a todos”.

“Hay que hablar de federalismo fiscal también, porque es necesario que se le quite el pie de encima al trabajo y se reconozca el esfuerzo de las provincias que son castigadas históricamente por una matriz fiscal injusta que genera asimetrías entre la capital federal y el interior”, concluyó.

