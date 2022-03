Trabajadores de la salud de Bariloche cumplen su segundo día de paro con una protesta

Trabajadores del hospital Ramón Carrillo se manifestaron hoy en las calles céntricas para hacer visible su reclamo por aumento salarial por encima de la inflación, en el segundo día de paro del sector.

La medida de fuerza de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (Asspur) plantea el rechazo al aumento ofrecido por el Gobierno provincial que asciende al 22% en cuatro cuotas. Por eso diversas áreas del hospital y los centros de salud se manifestaron con sus carteles frente al centro de salud.

Señalaron que los trabajadores que no realizan guardias no llegan a fin de mes con sus salarios y los que realizan guardias deben pasar extensas jornadas laborales para lograr ingresos que permitan la subsistencia familiar.

El paro de Asspur es el único que se cumplió en el contexto de las negociaciones paritarias que mantiene el Gobierno provincial con los sindicatos. En tanto, ATE, UPCN y Unter definieron esperar una oferta superadora antes de realizar medidas de fuerza.

Entre los argumentos para el rechazo, Asspur enumeró una serie de puntos como la pérdida del poder adquisitivo en relación al aumento de precios. “La inflación en lo que va del año fue del 8,8% y 52,3% en los últimos 12 meses, estimándose que supere el 60% a lo largo del año, no podemos aceptar una recomposición salarial del 22% en cuatro cuotas. Que quede claro: lo que se nos ofrecen después de 2 años de sostener la actividad frente a la pandemia no es un aumento, es una oferta que no alcanza ni para nivelar lo que perdimos frente a la inflación”.

Indicaron también que los trabajadores de la salud en pandemia realizaron un esfuerzo y ahora “se nos premia con salarios a la baja” y apuntaron que fue uno de los sectores “más golpeados” por la sobrecarga laboral, exigencia física y desgaste.

Los hospitalarios además plantearon que aún hay trabajadores que no llegan a cubrir el límite de ingresos para superar la línea de pobreza que fue valuada en 78.624 pesos.