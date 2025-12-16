Tragedia en la Quinta de Olivos: quién era el soldado que encontraron muerto y qué se sabe del caso

La Justicia investiga la muerte de un soldado en la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei, y analiza diversas hipótesis. Rodrigo Gómez, de 21 años, cumplía funciones de seguridad en el lugar y fue encontrado fallecido en uno de los puestos internos, informaron fuentes oficiales. Los detalles.

Qué se sabe de la tragedia en la Quinta de Olivos

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado se encontraba en la Quinta de Olivos, mientras las fuerzas de seguridad realizaban las pericias pertinentes. La magistrada evaluaba si el soldado se suicidó o si fue víctima de un hecho criminal, aunque se esperan avances en los peritajes clave de la Policía, al tiempo que también se llevará a cabo la autopsia.

Las fuerzas federales trabajaban en la Quinta Residencial de Olivos, donde vive el presidente Javier Milei, tras el hallazgo de un soldado fallecido durante la madrugada de este martes. Rodrigo Gómez, de 21 años, ejercía funciones de seguridad en el lugar.

La víctima fue encontrada muerta en uno de los puestos internos, motivo por el que las autoridades activaron los protocolos y los servicios de emergencia corroboraron el fallecimiento.

En este contexto, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado concurrió al inmueble, situado en el partido bonaerense de Vicente López, y se dio intervención a las fuerzas federales para que realicen las tareas de rigor en la escena.

La magistrada dio intervención a las fuerzas federales, “a fin de llevar adelante las pericias necesarias y esclarecer las circunstancias”, consignaron las fuentes, las cuales agregaron: «Tenía deudas».

A su vez, trascendió que Gómez redactó una carta en la que manifestaba que tenía una deuda de $2 millones con varios bancos.

Con información de NA