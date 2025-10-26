Tragedia en Misiones: un colectivo chocó con un auto y cayó a un arroyo: hay 9 muertos y 29 heridos

Un trágico siniestro vial ocurrió esta madrugada en la localidad de Campo Viera, Misiones, y dejó un saldo de al menos nueve muertos y 29 heridos. El hecho sucedió alrededor de las 4:30 en el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14.

Según la información oficial, un colectivo de la empresa Sol del Norte, que viajaba con unos 50 pasajeros, impactó de frente con un automóvil Ford Focus. A raíz del choque, el ómnibus perdió el control, atravesó el guardarraíl del puente y cayó al cauce del arroyo Yazá.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de nueve personas: seis hombres y tres mujeres. Entre las víctimas fatales se encuentra el conductor del Ford Focus y cuatro estudiantes de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM).

Rescate y heridos

Los 29 heridos, cuyas edades van entre los 5 y los 67 años, fueron atendidos en los hospitales de Oberá y Campo Viera. Cuatro pacientes debieron ser derivados en grave estado al hospital Madariaga de Posadas.

Más de 150 personas, incluyendo policías, bomberos y personal de Salud Pública, trabajaron intensamente en el lugar del hecho. La ruta permaneció con tránsito restringido durante horas para facilitar las tareas de peritaje.

Las víctimas fueron identificadas por fuentes oficiales como Gabriela Paola García (26, de Oberá); Magalí Lilén Belén Amarilla (22, de Campo Ramón); Katia Bupvilofsky (24, de Oberá); Rafael Jordán Gonzalo Ortiz (34, oriundo de Oberá y conductor del Ford Focus); Ángelo Tadeo Alpuy (19, de Eldorado); Elián Natanael Álvez (25, de El Alcázar), Jonás Luis Dávalos (20, de Eldorado); Enzo León (19, de Eldorado) y Brian Hobos (19, de Wanda).

