Nueve muertos tras un choque en Misiones: investigan un audio del conductor del colectivo previo del impacto

La justicia de Misiones investiga un audio que Rafael Jordan Gonzalo Ortiz, conductor del auto particular involucrado en el choque fatal del domingo, habría enviado minutos antes del impacto contra un micro. Este mensaje podría dar un contexto «desgarrador» al caso que ya contabiliza nueve personas muertas y más de catorce internadas con heridas de diversa magnitud.

El siniestro ocurrió durante la madrugada del domingo sobre el kilómetro 892 de la Ruta Nacional 14. Allí, un micro de la empresa Sol del Norte, con 50 pasajeros a bordo, impactó con un Ford Focus que venía de la mano contraria. Tras la colisión, el ómnibus perdió el control y cayó al arroyo Yazá.

Inicialmente, las autoridades consideraron que la densa neblina pudo haber reducido la visibilidad. Sin embargo, el foco de la investigación se ha desplazado hacia el mensaje de voz que Gonzalo Ortiz, quien falleció en el accidente a sus 34 años, habría enviado instantes previos. En él, según se indicó, el conductor diría: «Estoy volviendo a 180, 190… recién mordí la banquina, casi me pegué un palo”.

Cómo avanza la investigación: test de alcoholemia y quiénes eran las víctimas

Según informaron desde el medio El Territorio, el celular de Ortiz ya fue entregado a la Secretaría de Apoyo a Investigaciones Complejas (SAIC) y se espera que sea peritado en las próximas horas. Este análisis será crucial y se suma a los resultados de los test de alcoholemia, tanto del chofer del micro como del propio Ortiz, que también se darán a conocer en breve.

Las víctimas identificadas por las autoridades son Gabriela Paola García (26), Magalí Lilén Belén Amarilla (22), Katia Butvilofsky (24), Rafael Jordan Gonzalo Ortiz (34), Ángelo Tadeo Alpuy (19), Elian Natanael Alvez (25), Jonás Luis Dávalos (20), Enzo León (19) y Brian Hobos (19).

Acerca de los heridos, la agencia Noticias Argentinas accedió a la última actualización dada a conocer por las autoridades, lista que confirma que catorce pacientes permanecen internados.

El informe elaborado por Mariana Rippel, médica policial, detalla que “diez personas continúan internadas en el Hospital SAMIC de Oberá, mientras que cuatro fueron derivadas al Hospital Ramón Madariaga de Posadas, bajo seguimiento médico permanente”.

Con información de Noticias Argentinas.