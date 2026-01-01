Quiebra de Trident: el misterioso empresario que prometió reactivar la mina de Andacollo y podría terminar en la justicia

La justicia comercial de Buenos Aires decretó en los últimos días del 2025 la quiebra de Trident Southern Explorations de Argentina SRL, la empresa que tenía el usufructo de la mina de oro de Andacollo, tras cinco años desde que se declaró en concurso de acreedores. Con esta definición, el gobierno de Neuquén podrá avanzar en una nueva licitación para volver a poner en producción el yacimiento. Sin embargo, aún quedan cabos sueltos en la historia de la frustrada explotación, como las responsabilidades de Mischa Leon Aleksander, el misterioso empresario que firmó en 2016 el contrato con la Provincia.

Trident ganó la adjudicación del proyecto en septiembre de 2016 luego de competir en una licitación pública con otras tres empresas, en el segundo mandato de Omar Gutiérrez. Su oferta había sido de 164 millones de dólares de inversión en los 25 años de contrato y resultó la más atractiva para el gobierno provincial porque prometía una planta de procesamiento nueva, la restauración del viejo dique de colas y una ampliación del personal a 500 trabajadores.

Mischa Leon Aleksander fue quien puso la firma y el apretón de manos con el gobernador. En ese acto en Casa de Gobierno, se presentó como suizo, aunque la documentación que presentó en el pliego de licitación y a los que accedió Diario RÍO NEGRO indicaban nacionalidad británica y con visa de permanencia definitivamente chilena.

«No somos la Barrick Gold. Estamos buscando un mercado donde el costo de onza es menor y se puede hacer productivo en un mercado volátil donde se sube y baja el valor de onza. Este es un depósito de alta ley y a bajo costo, justo lo que buscamos en esta empresa», dijo ese día.

Omar Gutiérrez firmó la adjudicación de la mina con Mischa Leon Aleksander, que ahora busca cobrar deudas. Foto: gentileza.

«Maniobras dolosas»

La jueza que decretó la quiebra de Trident la semana pasada pidió en su fallo que la empresa revele si inició acciones legales (penales y/o civiles) contra el exgerente de la deudora, Mischa Leon Aleksander «y ponga a disposición de la sindicatura toda la información y documentación relevante que exista en su poder o de la que tenga conocimiento referidas a las maniobras detectadas que habrían afectado el interés social de la deudora».

Aleksander fue removido de su rol de gerente en febrero del 2020 luego de que los accionistas detectaran supuestas maniobras «dolosas» que habría realizado el empresario como el desvío de fondos a empresas radicadas en Santiago de Chile de las cuales era accionista mayoritario «y la compra de maquinaria obsoleta e inutilizable para el proyecto a un precio muy superior al de mercado».

Justamente, generó contrataciones con tres sociedades de su propiedad, Operadoras de minas SPA, Trident Resources SPA y Valdivia Mining & Explorations SPA, que ahora quieren cobrar su «deuda» en el concurso.

Un entramado extraño

Mischa Leon Aleksander (en el centro) junto a operarios de la mina, el expresidente de Cormine, Martín Irigoyen, y el exintendente Ariel Aravena. Foto: gentileza.

El entramado de empresas que se quedaron con el usufructo en la mina de oro de Andacollo fue extraño desde un primer momento. La empresa que se presentó a la licitación para el Proyecto Minero Andacollo fue en realidad Trident Southern Explorations SpA, una firma registrada en Chile cuyo único socio era el suizo-británico-chileno Mischa León Aleksander.

La adjudicación le exigía a la compañía constituir domicilio en el país y por ello el contrato lo firmó una sociedad nueva, Trident Southern Explorations de Argentina SRL.

En verdad, lo que se hizo fue cambiar la denominación y objeto social de una ya existente: Hospitality Business Holding SRL, constituida en julio de 2011 por el argentino Carlos Schenzle y al dinamarqués Uwe Gerd Lykkeberg cuyo objetivo era participar en sociedades mediante la adquisición de acciones o la inversión en inmuebles, títulos y valores públicos o privados.

En diciembre de 2016 se reformó el estatuto de la sociedad, se cambió el nombre y se incorporó la exploración y extracción de minerales y la adquisición o enajenación de derechos y propiedades mineras a su objeto social. La composición accionaria pasó a estar integrada en un 5% por Trident Southern Explorations SpA, la chilena que licitó el proyecto, y en un 95% por TSE UK Limited.

Pero el dinero para la inversión en Andacollo, según presentó Trident en la licitación de la provincia, sería aportado por una sociedad de real estate con asiento en Nevada, Estados Unidos.