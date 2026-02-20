Tras el aval en Diputados, por qué la reforma laboral de Javier Milei regresa al Senado

La reforma laboral fue aprobada en Diputados, pero tendrá que volver al Senado.

El Gobierno enfrentó su segunda gran batalla legislativa del año con el debate de la reforma laboral y logró los votos necesario para que se apruebe el proyecto en general.

Sin embargo, la sesión en Diputados introdujo nuevas modificaciones al texto original que la semana pasada había aprobado el Senado y es por esta razón que el proyecto debe volver a la Cámara alta para ser sancionado de forma definitiva.

La reforma laboral vuelve al Senado

El cambio principal en la reforma laboral fue la eliminación del artículo 44 que refiere a las licencias por enfermedad. Si este punto se mantenía, los empleados que se enfermaran o sufrieran algún accidente ajeno al ámbito laboral, sólo cobrarían el 50% de sus haberes.

El artículo fue duramente cuestionado y criticado, ya que tampoco se contemplaban enfermedades graves, como puede ser un cáncer, cuyas licencias por los diferentes tratamientos u operaciones suelen ser más extensas.

Para asegurarse la sanción en Diputados, el Gobierno tuvo que ceder este punto y eliminarlo completamente del proyecto. De esta manera obtuvo el apoyo de 135 diputados.

Según el sistema legislativo argentino, cuando una de las cámaras actúa como «revisora» y altera el proyecto original, este debe volver a la «cámara de origen» para que esta decida si acepta los cambios o insiste en su versión inicial.

El Senado tiene ahora la última palabra. Al haber cambios, los senadores tienen dos opciones:

Aceptar los cambios de Diputados: El proyecto se sanciona definitivamente con las modificaciones (incluyendo la marcha atrás en el recorte de licencias). Insistir en su versión original: Para esto, el Senado necesitaría alcanzar la misma mayoría (o superior) con la que Diputados aprobó los cambios.

Reforma laboral: qué decía el artículo 44

El artículo 44 de la reforma laboral sancionada en el Senado fijaba que, en caso de sufrir un accidente o una enfermedad que no sea consecuencia de la prestación de tareas derivadas del contrato de trabajo, y que impida esa prestación, el trabajador tendrá derecho a percibir el 50% de su remuneración.

Señalaba que se pagará el 50% del sueldo si la “imposibilidad de trabajar fuera producto de una actividad voluntaria y consciente del trabajador que implicara algún riesgo en la salud durante tres meses o de 6 meses si tuviera familiar a cargo”.

Ese monto se elevaba al 75% si la enfermedad fuera consecuencia de un imprevisto como un accidente domiciliario, o una neumonía, por ejemplo, y se pagará esa licencia por seis meses.

La reaparición de enfermedades crónicas no serían considerada una enfermedad distinta, salvo que se manifestara una vez transcurridos los dos (2) años.