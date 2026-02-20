Reforma laboral: horas después del aval en Diputados, logró dictamen en el Senado y ya tiene nueva fecha de debate

La reforma laboral del Gobierno se terminó de aprobar en la Cámara de Diputados a las 2 de la mañana, a las 8 ingresó al Senado y a las 10.30 ya tenía dictamen favorable.

En cuestión de horas, la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich logró despachar el proyecto y lo dejó listo para ser sancionado de manera definitiva el próximo viernes 27, dos días antes de que el presidente Javier Milei inaugure las sesiones ordinarias.

La Reforma Laboral se debatirá la próxima semana

“El viernes que viene el país va a tener un punto adelante. Un país que quiso cambios que el intento permanente de voltear gobiernos impidió. Lo impidió en el gobierno de (Raúl) Alfonsín, de (Fernando) De la Rúa, de (Mauricio) Macri. No lo va a impedir con el gobierno de Javier Milei”, aseveró Bullrich al cierre del debate.

La líder libertaria ajustó clavijas: ejecutó cuatro reemplazos de senadores que no podían asistir al plenario de comisiones (Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda) y se alzó con el dictamen con ayuda de la UCR, el PRO y bloques provinciales. El peronismo, que no designó representantes en ninguna comisión porque denuncia que fue perjudicado en el reparto de lugares, se quedó con los discursos en contra.

El dictamen, explicó Bullrich, acepta la única modificación que introdujo Diputados: la eliminación del polémico artículo 44 que rebajaba la remuneración a los trabajadores que se tomaran licencia por enfermedad. El cambio había levantado una enorme polémica y el Gobierno aceptó dar marcha atrás en la Cámara baja para garantizarse los votos. En sintonía, el Senado aceptará la nueva versión del proyecto, que quedó con 218 artículos.

“El proyecto llegó rápido de Diputados porque somos eficientes”, chicaneó el economista Agustín Monteverde, que entró al Senado de la mano de Bullrich. “Nuestros senadores y los aliados han leído cada uno de los artículos. Los hemos escuchado aterrorizar en todo este tiempo, vertiendo pronósticos catastróficos, con falsedades como que sacamos las horas extra, de las que van a tener que dar cuenta cuando se demuestre que esto es una falsedad”, arremetió.

La cordobesa Carmen Álvarez Rivero (La Libertad Avanza), por su parte, afirmó: “Estamos desde el 10 de diciembre procurando concretar esto. Hay 10 millones de argentinos en la informalidad que esperan. De los 10 millones, 1 millón están en mi provincia, que es lo que explica que la mayoría de los chicos sean pobres”.

Cruce entre Bullrich y Recalde

La bancada peronista, llamada Popular, repitió sus argumentos en contra. “Estas leyes ómnibus, votadas a libro cerrado, con un trámite irregular, con negociación de votos con distintos tipos de contraprestaciones, ocurren cuando se vota una ley que no le conviene a la gente. Todavía no nos pueden decir un solo artículo de los 218 que quedaron que le mejore la vida a los trabajadores”, advirtió el kirchnerista Mariano Recalde.

El abogado laboralista también enfatizó que “cada vez que se aprobó una reforma laboral, en muchas de ellas se probó que hubo coimas”. “En esta todavía no sabemos si hubo coimas. En la Ley Bases tampoco lo sabíamos, y aparecieron en poco tiempo”, recordó en relación al senador (luego expulsado de la Cámara) Edgardo Kueider, interceptado en la Triple Frontera con bolsos de dinero sin declarar.

Bullrich recogió el guante en el final de la reunión. “Si los senadores saliesen de una anteojera y vieran lo que decidió la Justicia en Argentina van a ver que la causa que involucró a De la Rúa terminó absolutamente libre de culpa y cargo, y la Corte Suprema de Justicia de la Nación mandó a investigar la conducta del juez actuante, y el Consejo de la Magistratura no lo hizo nunca, y mandó a procesar al falso testigo de ese momento”.

“Se inventó algo para luego intentar generar la caída de ese gobierno, y lo lograron con el helicóptero. Por eso no vamos a permitir estos arrebatos golpistas de los helicópteros”, retrucó la exministra.

También denunció que “mienten cuando dicen que Kueider recibió coimas en una ley; Kueider es parte del bloque al que ustedes representan y además fue ministro de un gobernador que terminó preso por administración fraudulenta. ¿De dónde sacan ustedes que esos bolsos no vienen de esa administración?”.

Por último, subrayó que “mienten cuando dicen que (Luis) Caputo va a hacer algún negocio o se va a llevar alguna comisión” con el dinero del nuevo FAL (Fondo de Asistencia Laboral), como se denunció en Diputados.

Antes del cruce, Juliana Di Tullio describió el contexto en el que se debate la ley: “Nosotros estamos acá, y en esta hora ya cerró una empresa. Porque en Argentina cierran 31 empresas por día, más de una empresa por hora. Y además 15 trabajadores, mientras nosotros discutimos esto, se quedaron sin trabajo. Entre ayer y anteayer, entre Fate y Galeno ART, 1.300 familias se quedaron en la calle”.

Además, la kirchnerista calificó a los aliados del Gobierno como “todos violetas” y prometió derogar la ley si vuelven a poder.

El camino para la sesión del próximo viernes quedó allanado. En rigor, será una semana con doble sesión en la Cámara alta: el jueves, Bullrich planea tratar los tres temas que quedan de las extraordinarias, que son el nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a 14 años, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y la designación de Fernando Iglesias como embajador ante la Unión Europea y Bélgica. Los tres temas ya cuentan con dictamen.

Corresponsalía Buenos Aires