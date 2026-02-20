Reforma laboral: Nadia Márquez defendió los cambios y apuntó contra los gremios

Tras la votación de la reforma laboral, la senadora Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, defendió públicamente los cambios impulsados por el oficialismo y cuestionó con dureza las críticas sindicales. En una entrevista radial, la legisladora contrastó su mirada con la del dirigente Carlos Quintriqueo, referente de ATE, quien había expresado un fuerte rechazo a la iniciativa.

Márquez relativizó los cuestionamientos y sostuvo que durante el gobierno de Alberto Fernández no hubo una reacción similar frente a la crisis económica. En ese sentido, afirmó que el país heredó una estructura laboral estancada, con escaso crecimiento del empleo privado y un fuerte aumento del empleo público.

Nadia Márquez apuntó contra Carlos Quintriqueo tras la aprobación de la reforma laboral

«Escuchaba lo de Quintriqueo y me río; parece que durante los cuatro años de Alberto Fernández vivieron en Disney. Tuvimos un 1000% de inflación y no hicieron ni un paro. Ahora están preocupados. Desde 2012 el empleo privado solo creció un 3%, mientras el público subió un 33%. Ese es el país que recibimos», dijo.

Uno de los ejes centrales de su defensa fue la modernización administrativa. Según explicó, la eliminación de los libros de sueldos en papel responde a una realidad tecnológica que ya está instalada.

Carlos Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. Foto: Matías Subat.

“No tiene sentido seguir con sistemas obsoletos cuando todo puede registrarse de manera digital”, sostuvo. En esa línea, afirmó que la ley busca simplificar trámites y reducir costos sin afectar derechos básicos.

Sobre el régimen de vacaciones, Márquez aseguró que no hay recortes ni quitas. Señaló que se mantienen los días establecidos, pero se habilita la posibilidad de fraccionarlos en períodos mínimos de siete días, siempre que exista acuerdo entre las partes. Para la senadora, este esquema permite mayor flexibilidad y se adapta a las necesidades actuales de muchos trabajadores.

Banco de horas y licencias médicas: la opinión de Nadia Márquez sobre cada árticulo

Otro de los puntos que generó mayor debate fue el llamado “Banco de Horas”. Frente a las críticas que alertan sobre jornadas más extensas, Márquez aclaró que el sistema es voluntario y consensuado.

Indicó que no se modifican los límites legales, sino que se habilita una redistribución horaria, por ejemplo, para concentrar horas en determinados días y liberar otros, según conveniencia mutua entre empleador y empleado.

En relación con las licencias por enfermedades prolongadas, la legisladora planteó un debate de fondo sobre la sustentabilidad de las pequeñas empresas.

Señaló que una PyME con pocos empleados difícilmente pueda sostener durante meses el salario de un trabajador con una enfermedad no laboral y, al mismo tiempo, pagar un reemplazo. En ese marco, deslizó la posibilidad futura de crear un sistema de seguros que cubra estos casos, para evitar cierres y despidos.

Márquez también se refirió a la polémica por el artículo vinculado a enfermedades graves, como el cáncer, y aclaró que ese punto fue eliminado en Diputados por falta de consenso. Según explicó, el proyecto llegará al Senado con esa modificación, por lo que el régimen vigente se mantiene sin cambios en ese aspecto.

«Los derechos adquiridos no se tocan», afirmó Nadia Márquez

Finalmente, la senadora subrayó que la reforma no es retroactiva. Remarcó que, por principio general del derecho, la nueva ley solo se aplica a los contratos futuros y no afecta situaciones previas. “Los derechos adquiridos no se tocan”, afirmó, al intentar llevar tranquilidad a los trabajadores.

Con estas definiciones, Márquez buscó instalar la idea de que la reforma apunta a ordenar el sistema laboral, fomentar el empleo privado y dar mayor previsibilidad a las empresas. Del otro lado, los gremios sostienen que se trata de un avance sobre las condiciones de trabajo. La discusión, lejos de cerrarse, promete seguir marcando la agenda política y social.