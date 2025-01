Tras el caso Gloria Ruiz, hay diputados que todavía no declaran su patrimonio en Neuquén

A más de un mes de que la Legislatura de Neuquén destituyera a la vicegobernadora Gloria Ruiz por «inhabilidad moral» para ejercer el cargo, hay diputados provinciales que aún no presentaron la declaración jurada patrimonial como manda la ley 5. El gobernador Rolando Figueroa firmó ayer un decreto para intimar a sus funcionarios a ponerse en regla bajo apercibimiento de retenerles los haberes, en un intento por hacer cumplir el mandato de «tolerancia cero» a la corrupción que propuso tras el escándalo con su compañera de fórmula.

Esta decisión no alcanza al Poder Legislativo sino a la administración central y a los organismos descentralizados del Ejecutivo, aunque el mandatario incluyó un artículo para invitar a los demás poderes a emitir normas similares en el ámbito de su competencia.

El decreto les otorga un plazo máximo de 30 días hábiles a los funcionarios y empleados alcanzados por la ley 5 para que regularicen la situación e instruye a Recursos Humanos a aplicar una retención de haberes sobre quienes incumplan.

La ley 5 se sancionó el 15 de julio de 1958, en el gobierno de Ángel Edelman, el primer gobernador que tuvo la provincia de Neuquén. Establece que, antes de asumir, el gobernador, su vice, ministros del Poder Ejecutivo, legisladores, jueces y empleados de la administración pública deben presentar una declaración jurada de su patrimonio con un detalle de sus bienes y los de su cónyuge e hijos.

Son secretas y deben entregarse en la Escribanía General de Gobierno en un sobre cerrado y lacrado. Solo pueden ser abiertas en caso de una investigación por enriquecimiento ilícito.

Diputados que incumplen

Diario RÍO NEGRO había hecho un pedido de acceso a la información el año pasado y, desde diciembre del 2023 a julio de 2024 solo 56 funcionarios de los tres poderes la habían presentado.

Ese listado incluía solo 18 de 35 diputados. Es decir, hacia mitad del primer año de mandato había cumplido apenas la mitad: el bloque completo del PRO-NCN, el de Cumplir, Unión por la Patria y las bancas unipersonales de Arriba Neuquén, la UCR-Juntos por el Cambio y LLA.

A esa altura faltaban muchos representantes del oficialismo de Comunidad y del Movimiento Popular Neuquino, aunque tampoco habían cumplido el requisito las bancas del FIT, por ejemplo.

Según se informó ayer a este diario, el número total de declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios en cumplimiento de la ley 5 creció a 153, incluyendo ocho que se incorporaron el mismo jueves.

Si bien no se proporcionó el listado completo de quienes cumplieron con el requisito, frente a la pregunta se informó que todavía no lo habían hecho los 35 diputados de la Legislatura, justamente quienes juzgaron y destituyeron a la vicegobernadora Gloria Ruiz por «inhabilidad moral».

La investigación a Gloria Ruiz

Los legisladores que impulsaron la investigación que terminó con su salida del gobierno cuestionaron justamente su manejo patrimonial y la polémica compra de una camioneta, entre otras irregularidades.

De los bienes de los diputados y su evolución, en cambio, poco se sabe.

Figueroa, quien ayer presentó su proyecto de Ficha Limpia, también había adelantado su intención de «modernizar» la ley 5 y establecer métodos de valuación patrimonial, que hoy no tiene. Aún no se sabe cuándo lo presentará. Ya hay una iniciativa de Unión por la Patria para sancionar una ley de Ética Pública que incluye declarar como una falta grave pasible de suspensión la no presentación de las declaraciones juradas.