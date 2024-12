Figueroa prometió dos medidas por la tolerancia cero a la corrupción en Neuquén

El gobernador Rolando Figueroa anunció que presentará un proyecto de ley para que las personas que sean condenadas por la Justicia no puedan presentarse a elecciones, que se conoce como ficha limpia, a la vez que adelantó que se va a modificar la Ley 5 que prevé las declaraciones patrimoniales de los funcionarios sean guardadas y no públicas.



El mandatario convocó a la prensa para hacer un balance de gestión y, por primera vez, accedió a hablar de la crisis política que culminó con la expulsión de la vicegobernadora Gloria Ruiz.

Reveló que el punto cero fue cuando presentó el presupuesto legislativo con déficit, que Ruiz le reconoció que se había equivocado y, por eso, le pidió al ministro Jefe de Gabinete Juan Ousset que instrumentara la devolución del 1,5% que se le había quitado antes de asumir. Cuando volvió a ver el presupuesto “era peor”.

Dijo que “llegamos para cambiar” y elaboró una explicación sobre la elección de Ruiz para ser su compañera de fórmula para frenar la apetencia de los otros partidos por ese cargo.

“Desilusión y tristeza”, definió las sensaciones que le generó el proceso, ratificó que el proceso legislativo “fue impecable” y después dejó picando una definición: “No creo que ninguna persona del Banco Provincia de Neuquén no esté involucrada en la estafa de los planes sociales”.

Además propuso modificar la Ley 5, sancionada en 1958, sobre declaración jurada de patrimonio. “Creo que hay cambiarla, hay que ponerle normas de valuacióhttps://www.rionegro.com.ar/politica/neuquen-saco-una-nota-moderada-en-la-evaluacion-de-su-transparencia-3938985/n. Yo creo que tenemos que modernizar esa forma”, sostuvo.

Agregó que con la declaración de bienes personales se logra saber “cuándo se compró, cómo se compró”. Y remarcó: “Para ser funcionario público tenés que mostrar tu patrimonio. Estamos trabajando para que se presente muchas veces”.

Deseo de no repetir

“Ojalá que no vivamos ningún otro hecho de corrupción porque voy a actuar de la misma manera y mis ministros y mis funcionarios lo saben. Entonces, ¿qué hacemos ante un hecho de corrupción? ¿Lo tapamos? ¿O lo mostramos a la sociedad? Ese fue el camino que tomamos. Del cual me siento orgulloso, después que terminó todo el proceso”, indicó.

“Tolerancia cero a la corrupción”, recalcó Figueroa y pidió: “Si alguien sabe que hay algo que no corresponde, por favor que nos lo hagan saber”. “Ojalá en todos los hechos se actúe rápidamente”, afirmó.

“No podemos estar conducidos por gente sospechada, por eso quiero presentar ficha limpia”, manifestó Figueroa y destacó que “cuando se denuncie, también hay que presentar pruebas. Porque el que hace falsa denuncia, va a ser denunciado en esta provincia”.

La ley de ficha limpia fracasó a nivel nacional aunque el gobierno de Javier Milei insiste en que la impulsará en próximas sesiones legislativas. En la Legislatura hubo dos iniciativas.

Etcheverry cambia ministerio desde el segundo día de enero

El gobernador Rolando Figueroa reveló que Rubén Etcheverry será ministro de Planificación, Innovación y Modernización de Neuquén.

Actualmente está al frente de la cartera de Infraestructura, que quedará “momentáneamente” bajo la órbita de Economía, el ministerio que dirige Guillermo Koenig.

Rubén Etcheverry deja la cartera de Infraestructura (Cecilia Maletti)

“Rubén cuenta con la experiencia y la visión necesarias para liderar este ministerio en un momento crucial para Neuquén. Estoy seguro de que su aporte será fundamental para seguir construyendo una provincia con más oportunidades para todos”, sostuvo Figueroa al referirse a la modificación en el gabinete.

También adelantó que la primera semana enero va a realizar cambios en los mandos intermedios del gabinete.

El ministerio de Infraestructura se dividirá en tres secretarías: obras delegadas a los municipios; ejecución de obras con el fondo Vaca Muerta al que aportarán las operadoras y el gobierno y otra de auditoría de ejecución de obras.

Además, anunció que la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (Upefe) pasará a Obras Pública.