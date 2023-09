Tras el triunfo en Plottier, Bertolini busca dar un «salto de calidad» con obras provinciales

El intendente electo de Plottier, Luis Bertolini, aseguró ayer que buscará para la ciudad un «salto de calidad», a partir de las obras que tiene comprometidas del gobierno provincial que iniciará Rolando Figueroa el 10 de diciembre. Tras imponerse el domingo con más del 57,5% de los votos, el actual funcionario de Gloria Ruiz dijo que los resultados lo sorprendieron y que son datos «que hay que tomar con responsabilidad».

«Ahora se abre el panorama con recursos de la provincia que están comprometidos por Rolando Figueroa y eso nos va a dar un salto de calidad», afirmó en declaraciones a Radio Nacional.

Recordó que la ciudad tiene una coparticipación que se pensó cuando había 30.000 habitantes y la población ya es de casi 80.000, por lo que al municipio siempre le faltan recursos para administrar.

Bertolini dijo que no apunta a tener más obras por ser de igual signo político que el futuro gobierno provincial, «pero sí a que sean equitativas». «Quiero que tenga las mismas oportunidades que tuvo Neuquén«, definió.

Aseguró que Figueroa ya le comprometió a la ciudad que bajará fondos para 200 cuadras de asfalto, un polideportivo y la ejecución de viviendas. «Independientemente de si se discute la coparticipación, va a haber gestos para que haya equidad», evaluó.

Sobre Andrés Peressini, su rival en la elección, sostuvo que trabajó en una época con él, pero que no tuvieron mayor contacto en el último tiempo, tras el enfrentamiento de ambas gestiones. «Sí anoche me llamó y me felicitó», aclaró.

Peressini hizo ayer su análisis tras la derrota y anticipó que no dejará la política, aunque tampoco asumirá una banca en el Concejo Deliberante. «El proyecto continúa, pero hay nuevos cuadros políticos que van a seguir trabajando para tener participación ciudadana», aseguró.

El dos veces intendente de Plottier obtuvo el 21,9% de los votos y quedó en segundo lugar detrás de Bertolini. Según los datos provisorios, el intendente electo, que reemplazará desde diciembre a Gloria Ruiz, tendrá 12 bancas de 14, entre propias y aliadas.

«Nosotros obtuvimos solamente una banca para Presentes, pero tuvimos el acompañamiento de 6.000 votos, que también nos da muestra de que todavía nuestro nuestra idea de proyecto perdura en la mente los vecinos y en lo cotidiano», explicó Peressini en diálogo con Río Negro Radio. La restante banca será del MPN.

El exintendente evaluó que “los vecinos decidieron acompañar a un oficialismo que sí tiene una relación directa con la vicegobernadora electa y el gobernador”, pero recordó que Plottier hoy es una ciudad que está «llena de pozos, una ciudad donde hay un vaciamiento de cada área del municipio, donde los 52 vehículos que dejé, que fueron 52, están destruidos, una ciudad donde no se alcanza a recolectar la basura y una ciudad donde no se atiende el vecino«.

«Yo soy respetuoso de la decisión del vecino y tendrá una expectativa hacia un futuro mejor, de un mejor posicionamiento de nuestra ciudad pensando en esta relación política que hay entre la intendenta actual y el gobernador», analizó.

Respecto del futuro político del espacio, planteó que «todos están convencidos de que el proyecto continúa, tiene que continuar y hay nuevos cuadros políticos que van a seguir trabajando para tener participación ciudadana».

En lo personal, el actual diputado provincial reiteró que no asumirá la banca de concejal, no porque no lo considere un puesto importante, sino porque era algo que «ya tenía previsto y dialogado con mi familia». Dijo que tiene otros proyectos, pero va a «seguir ligado a lo político».