Tras la Asamblea Legislativa, Javier Milei organiza una cena exclusiva en Casa Rosada, pero sin Victoria Villarruel

El presidente Javier Milei está ultimando los detalles para el discurso que brindará en la apertura de la Asamblea Legislativa este sábado en el Congreso, y planea cerrar la jornada con una cena en la Casa Rosada. Sin embargo, el evento se llevará a cabo sin la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con quien el mandatario mantiene una relación tensa desde el inicio de su mandato.

Según fuentes de Noticias Argentinas, Milei convocará al Gabinete completo al finalizar la ceremonia en el Congreso, y también a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Sin embargo, prescindirá de la presencia de la vicepresidenta, quien, según los detalles, no será invitada al festejo. A pesar de que ambos se verán en la apertura de sesiones, cuando Villarruel reciba a Milei, como establece el protocolo, en la Casa Rosada se limitarán a un trato estrictamente protocolar con ella.

La celebración en Casa Rosada será una extensión de la jornada, luego de que Milei se dirija a los legisladores y invitados.

Quienes estarán presentes en la cena organizada por Javier Milei

Estarán presentes varios funcionarios que también fueron convocados a la Quinta de Olivos el 27 de diciembre pasado para el cierre de año, como el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Gerardo Werthein (Relaciones Exteriores), Mario Lugones (Salud), Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), y Luis Petri (Defensa).

Además, la invitación se extiende a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el vocero Manuel Adorni.

El motivo de la ausencia de Villarruel fue explicado por los organizadores del evento, quienes aclararon que la invitación solo alcanza al Gabinete. Sin embargo, la presencia de Martín Menem en la lista de invitados pone en duda este justificativo.

El distanciamiento entre Javier Milei y Victoria Villarruel

La relación entre el presidente y su vicepresidenta se distanció desde la asunción del poder, con una serie de diferencias que alcanzaron su punto máximo cuando Milei declaró que Villarruel «en muchas cosas está más cerca de la casta».

Además, durante una entrevista, el mandatario reveló que la vicepresidenta no asiste a las reuniones de Gabinete que se realizan semanalmente en la Casa Rosada. «No tiene ningún tipo de injerencia en la toma de decisiones. Decidió no participar. Hace mucho tiempo que decide no participar en las reuniones de Gabinete«, señaló Milei.