En vivo | Manuel Adorni en conferencia: «No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado»

Manuel Adorni reapareció este miércoles con una conferencia de prensa. Su aparición ante periodistas llega en medio de los rumores sobre su salida del Gobierno debido a la polémica que se originó tras revelarse que había viajado a la Argentina Week, una actividad oficial, junto a su esposa.

La conferencia inició a las 11 y será con preguntas abiertas ante los reporteros presentes. La misma será transmitida por el canal oficial de youtube, Jefatura de Gabinete de Ministros.

El jefe de Gabinete empezó su conferencia con un contundente discurso en el que reiteró críticas a la gestión anterior y aclaró rumores sobre su situación.

«Quiero ser directo con lo que se está hablando estos días, trabajé más de 25 años en el sector privado, hace dos años me convocó el presidente y mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar al Gobierno», manifestó y remarcó: «No tengo nada que esconder, estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten».

Adorni argumentó: «Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, ningún otro Gobierno bajó el gasto público, redujo cantidad de cargos o pisó el salario de los funcionarios tanto como este. Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba un ministro con Alberto Fernández, no digo que sea poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe».

Tras esto, el jefe de Gabinete apuntó contra la oposición y manifestó: «No me voy a sentar a que nos den clase de ética los que viven del Estado desde que nacieron, los que se robaron el PBI, ni los empresarios y los periodistas que los ayudaron. Parece que se olvidaron que vivimos en un país en el que un secretario de obras públicas revoleaba bolsos con plata y armas». Finalmente adelantó que no puede decir nada más sobre su situación debido a que hay «una investigación en curso» y por esto no puede «responder sobre aspectos específicos que puedan entorpecer la causa».

Tras esta breve aclaración, el jefe de Gabinete inauguró el año de conferencia de gestión y brindó detalles de cómo seguirá la agenda del Gobierno.

Manuel Adorni busca retomar la iniciativa con una conferencia de prensa

La intención del ministro coordinador es recuperar iniciativa y mostrar que la sucesión de escándalos que lo tuvo en el centro de la escena, ni influyó en su cargo.

Paralelamente, el jefe de Gabinete tendrá una serie de reuniones de trabajo con los ministros a lo largo de toda la semana. La idea del funcionario es mostrar que su agenda no sufrió ningún tipo de alteración, pese a la polémica que atraviesa desde hace dos semanas, con versiones sobre su permanencia que no cesan.

En torno a este punto, Pilar Ramírez, la jefa del bloque libertario de la Ciudad de Buenos Aires, desmintió que ella tome el lugar de Adorni. Lo hizo vía X. “Completamente falso”, escribió en respuesta a un comentario periodístico que daba cuenta de que el entorno de la diputada porteña señalaba que Ramírez iba a desembarcar la coordinación de las carteras.

Hubo otros nombres que en las últimas horas sonaron para reemplazar a Adorni. Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, es uno. Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, es otro. Pero en la Casa Rosada descartan cualquier movimiento. Y juran que el jefe de Gabinete está “golpeado”, aunque dispuesto a seguir su rol en la administración de color violeta.

A propósito de lo que todavía provoca en las filas libertarias que el exvocero presidencial siga activo, Nicolás Márquez, biógrafo oficial del presidente Javier Milei, le pidió la renuncia. Se trata de la primera voz de relevancia en el mundo libertario que se anima a reclamar públicamente la dimisión del funcionario por el daño que está generando en la gestión de La Libertad Avanza.

«Toda la gente está haciendo un esfuerzo; Adorni también podría hacerlo. No le está haciendo bien al Gobierno su permanencia, independientemente de que sea culpable o no de lo que se le adjudica», sostuvo Márquez. Paralelamente, el escritor consideró que «lo de Adorni puede ser grave en términos políticos, en términos judiciales, pero es muy inferior comparado con el Gobierno precedente».

Y cuestionó al funcionario por el recorrido a partir de la travesía de su esposa. «Se maneja mal con la prensa, se contradijo, no estuvo seguro, no fue convincente», dijo y marcó: «Cuando gobierna el no-peronismo, el electorado es muy duro».

Otros también piensan como Márquez, pero se expresan por lo bajo. En tanto, Karina Milei, la secretaria general de la Presidencia, promete respaldo total y apuesta a que el tema se disipe de la agenda pública.

Juan Pablo Cavanagh | NA