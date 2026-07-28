Otra vez se cruzaron: el tenso ida y vuelta entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas del Senado 

El tenso ida y vuelta entre Lilia Lemoine y Victoria Villarruel por las dietas del Senado.

La interna de La Libertad Avanza volvió a quedar expuesta este viernes tras un duro intercambio entre la diputada Lilia Lemoine y la vicepresidenta Victoria Villarruel, que se enfrentaron públicamente por el aumento de las dietas de los senadores.

La discusión comenzó luego de que Villarruel respondiera consultas de usuarios en redes sociales sobre los incrementos salariales en la Cámara alta. La vicepresidenta reiteró que no tiene facultades para fijar las dietas de los senadores y sostuvo que esa decisión depende exclusivamente de los propios integrantes del cuerpo.

La crítica de Lemoine

A través de su cuenta de X, Lemoine comparó los ingresos de diputados y senadores y responsabilizó a Villarruel por la diferencia.

«En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados… ¿qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política», escribió la legisladora.

La respuesta de Villarruel

La vicepresidenta respondió a través de otro mensaje en X, luego de que un usuario recordara que los aumentos son definidos por los propios senadores y no por la presidencia de la Cámara.

En ese contexto, Villarruel lanzó una dura crítica contra la diputada:

«Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros».

Lejos de dar por terminado el intercambio, Lemoine volvió a responder con otro mensaje en el que utilizó el apodo «kukacruel» para referirse a la vicepresidenta y escribió:

«Che… kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW qué gracioso como se alió con Kicillof, ¿no? No le dio la nafta para ‘El Duro'».

El enfrentamiento volvió a evidenciar las diferencias entre Victoria Villarruel y el sector más alineado con el presidente Javier Milei dentro de La Libertad Avanza.

En los últimos meses, la vicepresidenta y Lemoine protagonizaron varios cruces públicos, en medio de las tensiones internas del oficialismo por la agenda legislativa, el funcionamiento del Congreso y distintas decisiones políticas del Gobierno nacional.