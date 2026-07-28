La Legislatura de Neuquén vuelve del receso con la asunción de Parra

La Legislatura de Neuquén volverá a sesionar mañana y tendrá un nuevo integrante: César Parra asumirá en reemplazo del diputado del PTS-FIT Andrés Blanco, quien dejará su banca en el contexto del acuerdo de rotación del Frente de Izquierda y Unidad.

Además tomará estado parlamentario el pliego de Gabriel Siciliano, quien ganó el concurso para el cargo de defensor penal de Villa La Angostura. El abogado es actualmente asesor jurídico de la IV Circunscripción Judicial (ahora región Lagos del Sur).

La Cámara retomó hoy el trabajo en las comisiones. En Asuntos Constitucionales y Justicia se emitió despacho favorable a una iniciativa que establece el 26 de abril como Día del Poeta Neuquino, en homenaje a Milton Aguilar.

Se debatió también un proyecto de la oposición para crear una comisión investigadora sobre la situación de las tierras de la Corporación Interestadual Pulmarí. El jefe de la bancada oficialista, Ernesto Novoa, planteó su desacuerdo al considerar que la Legislatura carece de competencia para avanzar sobre ese tema.

Brenda Buchiniz, diputada de Cumplir, impulsora de esta propuesta pidió retomar el tratamiento del proyecto sobre declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios públicos, y recordó que la iniciativa cuenta con moción de preferencia.

En tanto en la comisión de Trabajo obtuvo despacho unánime la declaración de interés de la certificación de prácticas laborales sostenibles del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores.

La sesión está convocada a partir de las 10.