Tras su viaje a Estados Unidos, Ignacio Torres envió a la Legislatura el Presupuesto 2026

Tras su viaje a Estados Unidos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres envió el Presupuesto 2026, que será aprobado este jueves. Fue un fin de semana donde el dinero manejó la agenda del gobierno.

Presupuesto 2026 en Chubut: alcanza a 3,3 billones de dólares

Anuncio tras anuncio, la toma de deuda tras el viaje a Estados Unidos, más el presupuesto enviado a la Legislatura para que sea tratado (y aprobado) este jueves en una de las últimas sesiones del año, fueron temas prioritarios para el gobernador Ignacio Torres y su gabinete. Además, de reuniones casi secretas donde el mandatario y su grupo de confianza comenzaron a barajar los nombres que llevarán adelante, al menos desde el principio, el relanzamiento de su mandato.

Torres envió a la Legislatura un proyecto de presupuesto que alcanza a 3,3 billones de dólares. Una cifra difícil para expresarla en “ceros”. De esa cantidad, algo más de la mitad será destinada al pago de sueldos. Esto es el 52 por ciento. Del monto total, 270 mil millones serán destinados al Poder Judicial y 55 mil al Legislativo. Este último, en el medio de una semana polémica debido a la proliferación de nuevos contratos cuando los ingresos están congelados en los tres poderes.

Torres hizo una evaluación positiva de su viaje a Estados Unidos, donde no se sabe bien cuantos días estuvo y en que ciudades. Pero, en Chubut todo pasa. Lo cierto es que fue el propio gobernador el que dijo que la provincia evalúa una colocación de deuda de entre 400 y 550 millones de dólares. Algo menos de lo autorizado en su momento por la Legislatura que asciende a 650 millones. Dijo el gobernador que durante su viaje estuvo reunido con empresarios, inversores y directivos de bancas multinacionales.

Cómo informó diario RÍO NEGRO, la idea de esta primera excursión al país del norte era mostrar ante potenciales inversores las posibilidades que tiene Chubut en cuanto a energía, pesca y minería. Aunque esto último y por ahora, sea una palabra “prohibida” para cualquier gobernante.

Chubut no es la primera provincia que sale en busca de financiamiento internacional. Ya lo hicieron Santa Fe y CABA. Torres confirmó que estuvo reunido con autoridades del J.P. Morgan, de UBS Asset Management, Goldman Sachs e Invesco Asset Management. También con autoridades del Consulado argentino en Nueva York.

Tras anunciar un acuerdo con la Cooperativa de Rawson que pagará una deuda de más de 2.700 millones de pesos en obras además de mejoras en el sistema eléctrico en toda la provincia, fuentes ligadas al mandatario dijeron a este medio que los cambios en el gabinete “son inminentes” y llegarán de la mano de un duro recorte en cargos de la administración pública que incluyen jubilaciones anticipadas, retiros voluntarios y la baja de, al menos, 120 cargos políticos.

De todas maneras y más allá de esta ronda de millones no fueron unos días de demasiada tranquilidad en Chubut. Es que repentinamente, el Instituto de Seguridad Social y Seguros (la caja de jubilaciones y de la obra social de los empleados públicos) vio como las farmacias cortaban el descuento a sus afiliados por una deuda que lleva cuatro meses. Un día después lo siguieron médicos y odontólogos. Las quejas se multiplicaron, aunque el gobernador anunció que este miércoles se saldará la deuda con las farmacias y antes del fin de semana habrá pagos para los profesionales.

Desde el Instituto dijeron que hay una millonaria deuda de los municipios y también de algunas reparticiones del gobierno.