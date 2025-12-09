La “motosierra” llegó a Chubut: retiros voluntarios y acuerdos con un porcentaje del sueldo 

La motosierra llegó a Chubut. Al menos, eso es lo que dice el borrador de un proyecto que el gobernador Ignacio Torres enviará a la Legislatura provincial para que sea tratado junto al presupuesto y la nueva ley de ministerios que propone, entre otras cosas fusiones y eliminación de cargos.

El gobierno de Chubut busca disminuir la masa salarial

Pero hay más: el gobierno tiene por objetivo bajar la masa salarial. Y para ello busca tentar a los empleados estatales con dos opciones: irse a su casa y seguir cobrando el 60 por ciento de su sueldo por cinco años o acogerse al retiro voluntario, con indemnización importante mediante. La sesión extraordinaria que convocará Torres será el 18 de diciembre y representará la última del año para los legisladores provinciales.

Ya había anticipado Diario RÍO NEGRO en ediciones anteriores que la idea era eliminar al menos 120 cargos políticos, fusionar ministerios (el de Economía absorbería al menos tres y tendría la mayor parte del poder) y eliminar cargos que se superponen es decir que desarrollan prácticamente la misma función. Torres sostuvo ante este diario “que esos cargos fueron creados para militantes o pagar favores políticos”.

Ahora, se conoció la nueva propuesta. Se trata de un proyecto de ley que ingresará a la Legislatura para ser tratado en la última sesión del año, el próximo jueves 18 de diciembre, y que establece un Régimen de Abstención del Débito Laboral y otro de Retiro Voluntario para los agentes que pertenezcan a la planta permanente de la Administración Pública Provincial Centralizada y Descentralizada y los Poderes Legislativo y Judicial.

Aclara el texto que no podrán acogerse a este régimen el personal policial, docentes, médicos, enfermeros, quienes estén en condiciones de jubilarse, personal que tenga algún sumario en marcha, los que hayan presentado la renuncia y la misma este pendiente de aceptación, el personal jerárquico o de gabinete y aquellos que deban ser reemplazados en sus funciones, entre otros.

El beneficio consiste en que quien adhiera tendrá derecho a percibir el sesenta por ciento móvil de su remuneración del cargo de revista desde la incorporación al régimen y hasta la fecha en que le fuera concedido el beneficio.

En el otro caso, los agentes podrán optar por solicitar el retiro voluntario-siempre y cuando no se encuentren en la lista de exceptuados- y una vez comunicada al área de personal la decisión de acogerse, cesará en forma total y definitiva la relación de empleo que lo vincula.

Para ello, el poder provincial que corresponda suscribirá un acuerdo materializando el retiro voluntario del agente, el cual se homologará por parte de la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Chubut.

De esta manera, el gobierno de la provincia pretende bajar de manera notoria la masa salarial que hoy ocupa (como todos los años) un alto porcentaje dentro del presupuesto provincial. Un equipo de confianza del gobernador Ignacio Torres le está dando los últimos retoques. Y dan por descontado que antes de la presentación, el gobernador se reunirá con la mayoría de los gremios que representan a los empleados públicos.