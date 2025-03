Tres de tres: nuevo rechazo a un acuerdo en la estafa con planes sociales en Neuquén

Por tercera vez, un juez se negó a convalidar un acuerdo entre la fiscalía y las defensas de dos de los imputados en la estafa con planes sociales en Neuquén.

Esta vez el que no homologó el acuerdo fue Juan Pablo Encina Rivero, quien siguió el mismo camino que antes tomaron sus colegas Carina Álvarez y Cristian Piana.

Los imputados que buscan un acuerdo son Rodolfo López y Adrián Meza Lizama, acusados de ser integrantes de la asociación ilícita que cometió la estafa. Los dos cobraron cheques de subsidios para desocupados, por más de 12 millones y más de 4 millones de pesos a valores históricos respectivamente, entre 2020 y 2022.

Ambos aceptan declararse culpable y piden que los condenen a 3 años de prisión en suspenso y a cumplir tareas comunitarias. Lo que quieren evitar es el juicio oral, en el que podrían recibir una pena superior e ir a la cárcel.

Por tercera vez el acuerdo no fue homologado. El juez Encina Rivero dijo entre otros argumentos que la fiscalía no puede solicitar una pena que no sea proporcional y justificada.

Lo que cuestionan los magistrados es que se les aplique una pena en suspenso.

Uno de los abogados defensores, Alejandro Marco, ya anunció que irá por tercera vez al Tribunal de Impugnación para tratar de que anule el fallo. Si esto sucede, intervendrá un cuarto juez.

Todo indica que resolverá igual que los tres que se han pronunciado hasta ahora. Es un secreto a voces que todos los jueces están decididos a rechazar el acuerdo en los términos en que fue pactado.