Tres fuerzas reunieron a su tropa en Río Negro: balance y mirada al 2027

Aníbal Tortoriello se reunió con dirigentes de su sector y agradeció el trabajo en las elecciones de octubre. Gentileza

El PRO, Primero Río Negro y el espacio que lideró el diputado reelecto por La Libertad Avanza, Aníbal Tortoriello, tuvieron su momento de encuentro y balance el fin de semana, luego de su participación con mayor o menor éxito en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En la Provincia participaron con candidatos siete sellos políticos, aunque muchos de ellos integrados por distintas fuerzas, y a excepción del oficialismo que lidera Juntos Somos Río Negro y la coalición Fuerza patria, todos buscaron un momento para reunir a sus dirigentes y militantes, evaluar lo ocurrido y hablar del futuro.

La Libertad Avanza, con Lorena Villaverde como principal referente, fue la primera fuerza en hacer su balance. Ahora en la estructura aguardan el desenlace de los acontecimientos nacionales que tiene como principal preocupación la advertencia de que Fuerza Patria esta semana impugnaría la asunción de la rionegrina en el Senado.

Otro sector de la alianza que responde al presidente Javier Milei con diferencias en la Provincia se desentendió ese eventual escollo y celebró el respaldo en las urnas que posibilitó que el tramo de diputados lidere los votos del 26 de octubre, con Tortoriello como principal exponente. El cipoleño convocó a dirigentes que trabajaron en la campaña, entre los que estuvieron los legisladores de su sector, Santiago Ibarrolaza y Patricia Mc Kidd, pero también participó el excandidato a senador Enzo Fullone, que tras un quiebre con Villaverde transitó la campaña con el diputado y se puso en su vereda.

No hubo mensaje oficial del diputado tras el encuentro, solo fotografías. Pero ya Tortoriello -que tiene oficializado el partido Creo- anticipó su estrategia para el 2027 al día siguiente de las elecciones.

El PRO tuvo su asamblea en Beltrán

El PRO también tuvo su encuentro con una asamblea partidaria en Luis Beltrán. Juan Martin, el presidente de la fuerza que se quedó con un cuarto lugar en octubre, con 18.759 votos, estuvo en la semana con el presidente de la fuerza Mauricio Macri y ratificó la pertenencia y estrategia sin fusionarse a LLA.

PRO Río Negro tuvo su asamblea en Beltrán y ratificó diferencias con LLA en la provincia. Gentileza

En Beltrán volvió a insistir con su lema: “Estamos donde queremos estar, defendiendo los mismos valores de siempre”. Indicó que “a nivel nacional acompañamos el rumbo que lleva adelante el presidente Milei, pero seguimos teniendo marcadas diferencias a nivel provincial”.

El legislador se ubicó como “la principal fuerza de oposición al gobierno provincial” aunque consideró apresurado hablar del 2027.

Rivero piensa en el 2027 y pide una mesa política

Ariel Rivero, líder de Primero Río Negro, que en las elecciones se ubicó anteúltimo con 11.991, reunió a la dirigencia en Bariloche ya con la misión de proyectarse para el 2027. “Con esos mismos valores los convoco a iniciar una nueva etapa de este camino que nos hemos propuesto para poder cambiar la realidad de nuestra querida provincia”, lanzó en el cierre del encuentro, según difundió la fuerza que valoró que trabaja con “austeridad y absoluta seriedad”.

El presidente de Primero Río Negro dijo que la provincia “necesita de acuerdos políticos” y pidió abiertamente al gobernador Alberto Weretilneck que convoque a una mesa política para discutir el futuro de la provincia.