La Libertad Avanza de Río Negro se reunió, con «festejos» y con ideas de «apertura»

La Libertad Avanza rionegrina se reunió en Fernández Oro, con “festejos” y lineamientos para los próximos pasos.

La diputada y senadora electa Lorena Villaverde presidió el cónclave que congregó a la mayoría de la dirigencia libertaria, incluso volvió el intendente de Allen, Marcelo Roman, que en septiembre tomó distancia y renunció a la vicepresidencia. También concurrió Enzo Fullone, el segundo candidato al Senado, con distanciamiento inocultable con Villaverde por el ajetreo expuesto en ocasión de la resolución de las listas de LLA.

En cambio, la jornada -que se presentó como “de festejo, encuentro, debate y entusiasmo”– no tuvo la presencia del otro pilar en la oferta libertaria del 26-O, Aníbal Tortoriello, reafirmando que se mueven en dos dimensiones distintas.

Esa distancia supera cualquier explicación de que el diputado reelecto dispone de su partido Creo. El desacople es tal que no existió ningún contacto entre Villaverde y Tortoriello, después de las elecciones.

En relación a los aliados previos, Miguel Muñoz, de FE, anunció que discutirá la cobertura de la vacante en la Cámara Baja por el ascenso de la diputada. En la nómina de candidatos del 2023, el roquense fue segundo y, en principio, por la ley de igualdad de género, Natalia Chemor asumiría la banca desierta. Muñoz no se resignó y anticipó una discusión política y jurídica.

En Fernández Oro, Villaverde propuso una nueva construcción, con el evidente propósito de su proyección gubernamental para el 2027. Partió con su relato de lo ocurrido y la utilización de la investigación abierta en Estados Unidos, que se constituyó en un fuerte cuestionamiento en la parte final de la campaña.

La reunión de La Libertad Avanza rionegrina se realizó en Fernández Oro. Foto: Gentileza.

En la estrategia planteada, la presidenta de LLA pretende abrir diálogos y, para eso, vale sus últimos contactos. Aseguran un intercambio de mensajes postelectoral con el gobernador Alberto Weretilneck. Ella, el lunes, lo saludó y propuso un canal institucional. Él la felicitó y prometió seguir hablando. Poco, pero contrasta con aquellos mensajes que no tuvieron.

La reunión libertaria no tuvo un posicionamiento público, pero el vicepresidente Damián Torres consideró al hecho como el inicio de una “nueva etapa para La Libertad Avanza” en la Provincia, que identificó a partir de la “reconstrucción, de apertura, de diálogo y de trabajo conjunto con quienes defienden al presidente y quienes no”.

En un posteo, Torres también hizo una fuerte defensa de Villaverde, que consideró “la líder de este proyecto en Río Negro” y se consideró su “compañero” y su “contrapeso”. Valoró su estilo “frontal” y su “lealtad”, ratificando sus coincidencias políticas “desde lo más profundo, desde la confianza, el diálogo y el respeto”.

El amparo de Torres se extendió a las denuncias, ya que, como “abogado penalista”, dijo haber investigado lo ocurrido en EE.UU. y aseguró que fue una “emboscada de la que había sido víctima”.

El partido FE, aliados en el 2023, y su reclamo

El Partido FE fue parte y, además, facilitó el sello para la participación libertaria en Río Negro en las elecciones del 2023. Por esa fuerza, Miguel Muñoz se integró a la lista en el segundo lugar de Diputados.

En diálogo con Río Negro, el dirigente roquense afirmó que discutirá política y jurídicamente el corrimiento y, para eso, lo está asesorando un estudio jurídico de Buenos Aires. Por la ley de igualdad de género, la vacante de Villaverde recaería en Natalia Chemor.

Muñoz defiende el “acuerdo nacional” realizado y habla de charlas pendientes en ese sentido. Alude además a que existen elementos jurídicos en favor de la representación política FE y aseguró que hay otra interpretación distinta a la que favorece el lugar para Chemor.