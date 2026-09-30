«Tres jueces pusieron la Argentina en venta»: el comunicado del PJ tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

El comunicado del PJ tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que desestimó la demanda del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y dejó firme la validez del artículo 154 del DNU 70/2023 sigue generando repercusiones. A pocas horas de ratificarse la revocación del pronunciamiento de la Cámara Federal platense, el Partido Justicialista (PJ) emitió un duro mensaje contra el máximo tribunal.

La fuerte denuncia del PJ

A través de su cuenta oficial en X, el PJ difundió un comunicado donde calificó de «hecho insólito» la decisión de «los tres jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación», a quienes acusó de haber «puesto en venta el territorio nacional».

En esta línea, el partido remarcó: «La Corte Suprema no dio, como dicen algunos, ‘argumentos jurídicos’ para semejante decisión: estableció un criterio político de una enorme gravedad institucional, al asegurar que no existe un bien jurídico tal como la soberanía del país y que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) no estaba legitimado para reclamar por él».

Tras esto, advirtieron que el fallo trae consecuencias «evidentes» al dejar al territorio argentino «a la venta». «El deseo del gobierno de Javier Milei de entregar la soberanía encontró en tres jueces los cómplices necesarios del desfalco a la Nación», sentenciaron.

El PJ reiteró que la resolución de los jueces Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti «constituye un grave antecedente para la defensa de nuestra soberanía», y agregó: «La tierra no es solo un recurso natural sino una dimensión estratégica del territorio nacional y de nuestro patrimonio. Defender nuestra tierra es defender la soberanía y los intereses de la Nación».

Sobre el final del comunicado, expresaron su rechazo total de la «infame decisión» y también convocaron a sus dirigentes, militantes y ciudadanos a «revertir esta situación en la calle, en el Congreso y en las urnas».

El reclamo de los ex combatientes de Malvinas y el revés judicial por la Ley de Tierras

El conflicto legal comenzó a fines de 2023 con la presentación de una acción de amparo por parte del CECIM contra el Poder Ejecutivo Nacional. La demanda buscaba obtener la declaración de inconstitucionalidad y nulidad del artículo 154 del DNU 70/2023, junto con la anulación de los actos jurídicos realizados bajo el paraguas de la nueva normativa. En su presentación inicial, la asociación de excombatientes justificó su intervención con base en su estatuto social, el cual persigue el fin de «defender los derechos soberanos en el Atlántico Sur, Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur».

Para sostener su postura, la entidad expuso sus argumentos sobre el impacto de la medida oficial. Según consta en el expediente, el CECIM afirmó que la derogación de la norma «redunda en un daño irreparable al pueblo argentino en general». Además, la organización alertó que la decisión del Ejecutivo libera el mercado y desata «dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional».

En primera instancia, el juez Alberto Recondo rechazó el amparo, dejó sin efecto la medida cautelar y solicitó la baja del Registro de Procesos Colectivos. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Federal de La Plata revirtió esa solución y dictó la inconstitucionalidad del artículo.

Los magistrados Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias fallaron a favor del reclamo y sentenciaron: «[No] puede homologarse una solución que menoscaba la dignidad del orden jurídico de la Nación al impedir impugnar la constitucionalidad de una norma que se dice lesiva de la soberanía nacional a una asociación que nuclea a quienes, precisamente, debieron empuñar las armas en su defensa».