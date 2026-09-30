Ley de Tierras: la oposición presiona para derogar el «mega» DNU 70 de Javier Milei tras el fallo de la Corte Suprema

El polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó vigente la derogación de la Ley de Tierras revivió un tema que estaba dormido en el Congreso: el “mega” DNU 70/23, que marcó el inicio de la gestión de Javier Milei.

La Cámara de Diputados tiene la llave para voltear definitivamente el decreto y la oposición dura empezó a elevar la presión, al calor del rechazo popular que cosechó la extranjerización de tierras hace dos meses.

Ley de Tierras: el fallo de la Corte

Con los votos de sus tres jueces (Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti), la Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata que había frenado la derogación de la Ley de Tierras a partir de un planteo de inconstitucionalidad del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) La Plata.

El Gobierno apeló ante el máximo tribunal y, este martes, el máximo tribunal anuló lo dictado por la Cámara de Apelaciones, aunque no falló sobre la cuestión de fondo: en sus argumentos, consideró que el CECIM no tenía legitimación suficiente para promover esa demanda. Los magistrados sostuvieron que la soberanía nacional no configura un “bien colectivo” sino un elemento constitutivo del propio Estado.

Como consecuencia, el artículo 157 del DNU 70 volvió a tener vigencia y, por ende, la Ley de Tierras quedó derogada. Al efecto práctico, hoy no hay límites para la compra de tierras por parte de extranjeros. La norma que el Gobierno “barrió” establecía una restricción general del 15% de la superficie nacional y el equivalente en provincias y municipios. Y, dentro de ese límite, un techo del 30% para personas de una misma nacionalidad.

El fallo significó un gesto invalorable para la gestión mileísta, que ante las trabas judiciales para derogar la ley había intentado modificarla dentro de una ley más amplia denominada “inviolabilidad de la propiedad privada”. La presión social y la negativa de gobernadores aliados a acompañar llevaron a La Libertad Avanza a retirar el capítulo de Tierras de ese proyecto a principios de agosto.

Con el rechazo popular todavía fresco, la oposición promete no quedarse de brazos cruzados ante el fallo de la Corte que enterró la Ley de Tierras. Enfurecidos, diputados de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda salieron a presionar para derogar el DNU 70, la “madre” del conflicto.

Ese decreto fue votado en contra por el Senado en marzo de 2024, pero para la anulación definitiva resta el paso por la Cámara de Diputados. Hasta el momento, la oposición no pudo conformar mayoría para voltearlo por dos razones: la falta de apoyo de gobernadores dialoguistas, y el formato “ómnibus” del decreto, que derogó y modificó centenares de normas, no solo la de Tierras.

El problema es que la ley vigente (que la oposición intentó modificar en esta gestión) no habilita la posibilidad de abordar un DNU en partes: el Congreso debe definirse por su validez o invalidez “a todo o nada”. La “trampa” del Gobierno fue incluir en el mismo DNU temas tan diversos como la derogación de la Ley de Alquileres y la desregulación de la medicina prepaga, entre muchos otros.

Ley de Tierras: presión opositora

La oposición más intransigente reaccionó al fallo de la Corte con total indignación y ya empezó a moverse. El bloque de Unión por la Patria, que encabeza Germán Martínez, recibirá este miércoles a las 11 al CECIM La Plata. “Hoy, gracias a la Corte de Milei, la tierra de las y los argentinos puede ser vendida sin límite a los extranjeros. Los objetivos son claros: pueblo en las calles y rechazo pleno del DNU 70”, planteó Martínez.

Varios integrantes de esa bancada salieron a expresarse en sintonía. “Esto no va a quedar acá. El Senado ya rechazó el DNU 70/2023. Diputados tiene que hacer lo mismo. La soberanía no se entrega”, advirtió la massista Cecilia Moreau. Desde La Cámpora, Paula Penacca habló de “mafia judicial” y calificó el fallo de la Corte como “cínico y provocador”.

Esteban Paulón (Provincias Unidas) reclamó convocar “urgente” a una sesión. Myriam Bregman también llamó a ir al recinto y recordó que el Frente de Izquierda “siempre estuvo a disposición” para derogar el decreto. “Sesión en mano, nos sentamos en el recinto y que se vea quién es quién”, desafió. Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) propuso construir otra gran movilización y “activar con urgencia todos los mecanismos legislativos, legales e institucionales para frenarlo”.

La discusión llega en un momento clave, ya que La Libertad Avanza pretende avanzar con el proyecto que Milei dio en llamar, paradójicamente, “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. La iniciativa fue presentada como un intento de reforzar la causa Malvinas, pero bajo ese gran título incluye profundas modificaciones en las áreas de defensa, seguridad e inteligencia.

El debate comenzará este mismo miércoles a las 12 en las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal de Diputados, con la presencia de funcionarios de segunda línea. La oposición aprovechará el escenario para contrastar el histórico reclamo por Malvinas con la libre venta de tierras nacionales a extranjeros.

Corresponsalía Buenos Aires