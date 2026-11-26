El Colegio de Auditores de la Auditoría General de la Nación (AGN) aprobó por mayoría el informe específico sobre las operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior realizadas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Presidencia del organismo de control detalló una serie de severas objeciones administrativas, contables y jurídicas contra la conducción de Santiago Bausili, y solicitó formalmente la repatriación del metal precioso a las bóvedas del país.

En su pronunciamiento, el organismo advirtió que la auditoría detectó “incumplimientos del deber legal de colaboración con el control externo, inconsistencias entre las respuestas del BCRA y sus propios registros contables, y la falta de entrega de documentación indispensable para determinar si el oro fue utilizado como garantía y si quedó expuesto a una eventual pérdida de inmunidad”.

Asimismo, rechazó el argumento de reserva esgrimido por la entidad monetaria para retacear información: “La confidencialidad de la administración de las reservas no puede invocarse para eludir el control externo: la AGN resguarda la información sensible (de hecho, en este informe dispusimos reservas parciales)”.

El destino en Londres y el cambio de naturaleza del activo

Uno de los puntos centrales del dictamen contradice de manera directa la versión pública que había sostenido el titular del Banco Central respecto del paradero de las reservas. Según precisó la AGN, entre junio y agosto de 2024 el BCRA envió 1.000 barras de oro al Banco de Inglaterra, en Londres —en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales (BIS)—, y refundió 115 lingotes bajo estándares internacionales de “buena entrega”.

Para los auditores, esa operatoria alteró de fondo la condición jurídica y patrimonial de las reservas argentinas: “Esto cambió la naturaleza del activo: el BCRA dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de ‘oro no asignado’”.

El informe también expuso contradicciones entre las declaraciones oficiales del Central y sus propios asientos contables. “El BCRA negó haber realizado movimientos durante 2024 en su cuenta de oro en el exterior. Sin embargo, en su propia contabilidad y en los extractos del BIS se identificaron tres colocaciones por un total de 96.000 onzas troy, sin haber entregado el respaldo documental sobre condiciones, autorizaciones, contrapartes ni rendimientos”, denunció el organismo de control.

En el plano jurídico, los auditores señalaron que la entidad monetaria tampoco acreditó “una evaluación integral de riesgos contractuales, jurídicos, operativos y patrimoniales, incluida la prórroga de jurisdicción teniendo en cuenta los juicios internacionales con fallos firmes reportados por el gobierno nacional ante la SEC en octubre 2026”.

Frente a ese cuadro, la Presidencia de la AGN invocó el mandato constitucional del artículo 85 y reclamó revertir la medida: “No habiéndose verificado, a mi entender, un beneficio sustantivo que justifique el traslado realizado y dadas las condiciones internacionales de conflictividad creciente, solicito a las autoridades del BCRA que despliegue una estrategia de mayor cautela y resguardo de nuestros activos externos y disponga la repatriación del oro al Tesoro del Banco Central de la República Argentina”.

Olmos ratificó que el oro del BCRA fue enviado a Inglaterra

Al presentar los alcances de la auditoría, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, precisó la mecánica del operativo realizado entre junio y agosto de 2024, oportunidad en la que “el Banco Central envió 1.000 barras de oro a Londres en cuatro despachos de 250 barras cada uno”.

“El Banco de Inglaterra las recibió en su carácter de custodio del Banco de Pagos Internacionales y se refundieron 115 lingotes para otorgarle los estándares de buena entrega”, detalló el titular del organismo de control, quien advirtió que la maniobra modificó de raíz la condición patrimonial de las reservas: “Este cambio invierte la naturaleza del activo: el Banco Central dejó de tener lingotes físicos en su Tesoro y pasó a ser titular de un derecho de crédito sobre cuentas de oro no asignados en el Banco de Pagos Internacionales”.

En ese marco, Olmos invocó las facultades que la Constitución Nacional le asigna a la oposición al frente de la Auditoría para reclamar la vuelta de los lingotes al país. “En nombre de ese mandato constitucional y no habiéndose verificado, a mi entender, un beneficio significativo que justifique el traslado realizado, y dadas las condiciones internacionales de conflictividad creciente, me atrevo a sugerirle a las autoridades del Banco Central que despliegue una estrategia de mayor cautela y resguardo de nuestros activos externos y disponga la repatriación del oro al Tesoro del Banco Central aquí en la República Argentina”, sostuvo.

El antecedente de las pérdidas por US$ 1.023 millones

La resolución aprobada este jueves completa el diagnóstico que la AGN había adelantado el 8 de octubre pasado, al concluir la auditoría de los Estados Contables del BCRA correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2025. Si bien en aquel reporte el organismo consideró que los balances eran técnicamente razonables sobre la situación patrimonial de la entidad, incluyó un fuerte señalamiento por el quebranto derivado de las operaciones financieras con oro.

De acuerdo con ese informe previo, durante 2025 la tenencia de oro del Central —adquirida durante las gestiones de Alfonso Prat-Gay y Mercedes Marcó del Pont— registró una ganancia patrimonial superior a los 8 billones de pesos, explicada exclusivamente por el incremento de la cotización internacional del metal. Sin embargo, en ese mismo período y bajo la conducción de Bausili, el BCRA concertó operaciones de derivados liquidables en dólares utilizando parte del oro de las reservas como bien de respaldo (subyacente) con fines de cobertura, en transacciones realizadas con el BIS y el Deutsche Bank.

Según surgió de los propios Estados Contables, esas operaciones de cobertura arrojaron una pérdida de 1,5 billones de pesos —equivalentes a US$ 1.023 millones—, que debió pagarse con divisas, aunque al cierre del ejercicio ya no quedaban posiciones abiertas. “En síntesis: durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió USD 1.023 millones, según surge de las registraciones contables”, había resumido la Presidencia de la AGN, tras remarcar que “desde que se auditan los Estados Contables del BCRA, nunca se había utilizado esta magnitud de reservas físicas (oro) para transacciones de riesgo”.

La defensa de Bausili y el respaldo de Milei en redes

Ante los cuestionamientos previos tanto en el Congreso como tras el informe contable de octubre, Santiago Bausili había defendido la estrategia del directorio en dos instancias públicas. El 9 de septiembre, al exponer en el Senado junto al vicepresidente Vladimir Werning por la reforma de la Carta Orgánica —iniciativa destinada a prohibir los adelantos transitorios al Tesoro previstos en el artículo 20—, el presidente del BCRA aseguró: “Todos los movimientos del oro están documentados y están registrados”.

En aquella oportunidad, Bausili justificó la reserva sobre el destino de los lingotes al afirmar que “hay cierta información que se resguarda del mercado para que no le estén operando constantemente en contra”, y sostuvo que los estados contables de 2023, 2024 y 2025 habían sido revisados por auditorías internas, la firma PricewaterhouseCoopers (PwC) y la propia AGN sin observaciones.

Asimismo, explicó que la entidad operaba con una tenencia física local y otra depositada en el BIS de Suiza, y argumentó que el traslado realizado a comienzos de 2024 buscó recertificar lingotes antiguos para mejorar su aceptación en el mercado (comparando la diferencia de cotización con los distintos diseños de billetes estadounidenses): “Tomamos una oportunidad. Era óptimo en la administración de las reservas del Banco Central aprovechar esa ventana de oportunidad y, a un costo mucho más bajo del histórico, convertir esos oros de calidad más baja (…) en oro de calidad más alta”.

Posteriormente, el 29 de octubre, en una conferencia de prensa de más de dos horas dedicada a presentar el Informe de Política Monetaria (IPOM) del tercer trimestre —en la que destinó más de una hora al tema del oro—, Bausili rechazó las críticas de la AGN y negó explícitamente que el metal estuviera depositado en el Banco de Inglaterra. Según sostuvo entonces, el depósito se realizó en el BIS de Suiza, institución que eventualmente pudo haber trasladado los lingotes a otra plaza sin perjuicio para la Argentina porque el certificado de depósito continuaba radicado en esa entidad.

En esa misma rueda de prensa, el titular del Central argumentó que la operatoria se ajustó al manual de procedimientos de manejo de reservas —que contempla cláusulas de confidencialidad— y explicó que el oro se utilizó para garantizar liquidez en dólares frente a los depósitos bancarios al inicio de la gestión, cuando las reservas netas eran negativas en más de US$ 9.000 millones. Sobre el costo de US$ 1.023 millones por los derivados, planteó que se trató de una cobertura habitual en los últimos diez años mediante la cual el BCRA resignó parte de la ganancia por la suba del oro a cambio de asegurarse un precio piso en caso de una caída.

Por último, aclaró que en esas operaciones intervienen múltiples entidades, aseguró que el Deutsche Bank —banco en el que trabajó hasta 2016, superando el plazo de tres años que fija la Ley de Ética Pública— solo tuvo una participación del 10 %, y afirmó que recién tomó conocimiento de las contrapartes una vez firmados los contratos, tal como establece el manual interno.

A esa línea argumental se sumó días atrás el propio presidente Javier Milei, quien el domingo 22 de noviembre utilizó su cuenta en la red social X para reivindicar las operaciones de cobertura frente a una fuerte corrección de los mercados internacionales.

Al citar una publicación del analista Jason Luongo que daba cuenta de derrumbes generalizados en los activos financieros y materias primas —con bajas del 11,9 % en el S&P 500, del 20,2 % en el Nasdaq 100, del 29,7 % en el petróleo, del 38,5 % en el Bitcoin, del 66,2 % en la plata y del 37,1 % en el oro—, el mandatario apuntó contra los críticos de la gestión monetaria. “Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas? CIAO!”, escribió Milei.