Un ambicioso proyecto inmobiliario en La Angostura atraerá a uno de los mayores desarrolladores del país

Un proyecto inmobiliario de importantes dimensiones empezó a tomar forma en Villa La Angostura. La inversión cobró notoriedad en el último tiempo no solo por su envergadura, sino también porque entre sus impulsores se encuentran empresarios como Eduardo Costantini, uno de los principales desarrollares del país.

El proyecto, llamado Bosque de Lumas, se ubicará al sur del casco urbano de la localidad cordillerana, en un amplio sector de bosques y pastizales naturales lindante al barrio El Once, que también se verá impactado por la iniciativa.

«Un antes y un después» para Villa La Angostura

«Será un antes y un después para nuestra localidad«, comentó a Diario RÍO NEGRO el intendente local, Javier Murer, quien destacó que el desarrollo contará con espacios de uso común y reservas para espacios verdes, que podrán utilizarse por el resto de la comunidad.

Las tratativas iniciaron a principios de su gestión, entre 2023 y 2024. Aunque una importante porción de las tierras se destinará para levantar un club de campo, donde se comercializarán los lotes de mayor dimensión, el proyecto también incluye la realización de un barrio abierto que se llamará El Doce, continuo a El Once.

A fines de 2024, el Concejo Deliberante aprobó a pedido del Ejecutivo local los indicadores urbanísticos para concretar la inversión.

La ordenanza 4216/2024 resaltó en sus considerandos que el emprendimiento tendrá «un bajo impacto ambiental», partiendo «de la reutilización de las calles existentes dentro del predio y la generación de lotes de superficies mayores a los 5.000 metros cuadrados«.

Mencionó que el proyecto resultará importante para la ciudad porque generará «un crecimiento sustentable», planteando «un concepto de urbanización de acuerdo a la normativa vigente», con apertura de calles públicas y «cesiones de reserva fiscal, espacio verde y desarrollo de un club de campo, con sus respectivos espacios comunes».

Se consideró además que la propuesta «manifiesta tener conciencia ambiental y social respecto de Villa La Angostura, desde la óptica del desarrollo sostenible, expresando la intención de que este desarrollo se realice en armonía con el medioambiente, las características geográficas propias de la ciudad y su entorno natural».

Los concejales valoraron también que se trabajará sobre la extensión «tan necesaria de la ciudad sobre el actual límite del Barrio Once», dándole continuidad «a la trama urbana» hacia un «borde costanero o rambla», que estará a cargo de los constructores, se ubicará en el inicio de un área natural protegida y será de uso público.

En octubre de 2025 esa ordenanza fue refrendada por la firma de un convenio marco entre la municipalidad de Villa La Angostura y los privados a cargo de la inversión.

Los empresarios atrás de ambicioso proyecto inmobiliario

De acuerdo a lo que informó el diario Clarín días atrás, el emprendimiento contará con la participación de Consultatio, la desarrolladora de Eduardo Costantini, autor de proyectos como Nordelta, uno de los barrios privados más grandes de Argentina.

La compañía se incorporó al desarrollo luego de firmar un acuerdo con el grupo Bosque de Lumas S.A, en el que participarían empresarios de renombre a nivel nacional, como Martín Migoya, el fundador y CEO de Globant. Su rol, sin embargo, se limitaría al de consultoría, encargándose de trazar los lineamientos comerciales y urbanísticos del barrio.

Otra de las empresas que se sumó a la iniciativa fue Newmark, seleccionada para llevar adelante la gerencia y comercialización.

Domingo Speranza, uno de los socios de esta última compañía, habló con el citado medio de Buenos Aires y señaló que el nuevo complejo ocupará unas «20 hectáreas en un predio total de 200 donde hay más de 100 hectáreas de áreas protegidas de mallín, parques y bosques, con la posibilidad de construir entre 45 mil y 60 mil metros cuadrados».

Como se mencionó anteriormente, Diario RÍO NEGRO pudo conocer que la parte a urbanizar se dividirá en dos.

Por un lado, se fraccionarán lotes de unos 1.000 metros cuadrados ideados para los habitantes de Villa La Angostura. Las parcelas estarán ubicadas en un sector bautizado como El Doce, continuo a El Once.

Más cerca del lago, por su parte, estará el sector de mayor exclusividad del desarrollo, identificado como el club de campo. Allí se comercializarán las parcelas de mayor superficie, con alrededor de 5.000 metros cuadrados.

El monto a invertir se ubicaría en torno a los 250 millones de dólares. El inicio de los trabajos, trascendió, podría darse a mediados de este año.

La superficie que se intervendrá

Según se estableció por ordenanza, la superficie a urbanizar en la zona de El Doce tendrá una extensión de 295.953,64 metros cuadrados, de los cuales 15.066,95 se cederán como reserva fiscal y 44.598,84 como espacio verde.

El club de campo, en tanto, se extenderá por una franja de 1.107.154 metros cuadrados, donde se cederán como reserva fiscal 155.001,56 metros cuadrados.

La normativa aprobada por el Deliberante incluyó una serie de inversiones en espacios públicos que el fideicomiso de Bosque de Lumas deberá realizar bajo el concepto de contraprestaciones.

Se trata de la construcción de un sendero de vinculación denominado «highline» que unirá El Once con el lago Nahuel Huapi, la construcción de un centro cultural y de educación tecnológica en la reserva fiscal a ceder en El Doce, el techado del playón deportivo del barrio El Mallín, la instalación de una cancha de césped sintético en el predio del gimnasio Enrique Barbagelata y la concreción de un plan de acceso a la tierra para 42 unidades funcionales que el desarrollador venderá con financiación propia.