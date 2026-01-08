Rolando Figueroa modo verano: recorridas de obra, base en El Messidor y reuniones con ministros

El gobernador Rolando Figueroa activó el modo verano en el inicio de este 2026: sin vacaciones, pero con agenda abocada a la recorrida de obras en el interior y las reuniones de trabajo con ministros, repartirá sus días este enero entre Villa La Angostura y Chos Malal, principalmente.

A la ciudad del sur, donde el mandatario hizo base hasta ayer, volverá en unas dos semanas para recibir la visita del ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, quien inició una gira por provincias para buscar aval de los gobernadores a la reforma laboral.

Figueroa no anticipa qué posición tomarán sus representantes en el Congreso frente a ese proyecto, aunque destaca la postura que llevó su bloque a la discusión del Presupuesto 2026. Allí hubo un apoyo en general para garantizarle al gobierno de Javier Milei la herramienta, pero un voto negativo en particular en aspectos en los que La Neuquinidad no estaba de acuerdo.

Según pudo saber Diario RÍO NEGRO, la visita de Santilli aún no tiene fecha, pero ambos dirigentes hablaron el martes para acordar el futuro encuentro en La Angostura.

El gobernador viene de pasar varios días en esa localidad del sur, donde el gobierno tiene la residencia oficial de El Messidor. La agenda consistió en firmas de convenios y recorridas de obras junto al intendente Javier Murer, además de reuniones con ministros de su gabinete, la cúpula de la policía y dirigentes políticos como Mariano Gaido, con quien mantuvo un encuentro ayer.

Por la tarde, los jardines del pequeño castillo diseñado por el arquitecto Alejandro Bustillo fue sede de un concierto que brindaron el cuarteto de cuerdas y el quinteto de metales de la Fundación BPN, un evento abierto al público.

El gobernador tenía previsto regresar hoy a Neuquén capital para seguir la ronda de charlas con los funcionarios que no viajaron al sur.

Gira por el Norte Neuquino

El fin de semana, se trasladará al norte de la provincia, más precisamente a Chos Malal, aunque iniciará recorridas por todas las localidades de la región.

Una de las principales actividades será la inauguración del servicio de gas natural en Los Miches, que marca la conclusión de toda la obra de tendido de gasoducto que realizó Hidenesa para llevarle el servicio por primera vez a unos 1.450 usuarios en localidades como Las Ovejas, Los Guañacos, Bella Vista, Los Carrizos, Paraje Lileo y Cayanta.

Según anticipó a este diario, en ese acto el gobernador también anunciará el traslado de la planta de GLP hacia Moquehue, donde será reutilizada para abastecer con una red domiciliaria a unos 500 usuarios de esa localidad que integra el municipio de Villa Pehuenia.

En la región norte, Figueroa también visitará los gimnasios que están en ejecución y la pavimentación de la Ruta 43 a Varvarco.