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Política

Un diputado compró un rifle, lo envió al Congreso y activó un insólito operativo de seguridad

Un paquete con un aire comprimido destinado por error a la oficina de un diputado activó los protocolos de seguridad en el Congreso, generó demoras y se viralizó en redes tras las ironías de un legislador.

Redacción

Por Redacción

Alarma en Diputados por un paquete con aire comprimido enviado por error a una oficina.

Alarma en Diputados por un paquete con aire comprimido enviado por error a una oficina.

Un episodio inesperado generó tensión en el Congreso Nacional, cuando un paquete destinado a la oficina del diputado bonaerense del PRO Javier Sánchez Wrba activó los protocolos de seguridad en la Cámara de Diputados.

Susto en el Congreso: activaron protocolo de seguridad por la compra online de un diputado

El envío fue detectado durante un control de rutina en el escáner del anexo legislativo. En su interior había un aire comprimido, lo que encendió las alarmas del personal de seguridad, que de inmediato puso en marcha el procedimiento preventivo para este tipo de situaciones. La intervención impidió que el paquete ingresara al edificio.

Tras ser notificado, el propio legislador explicó que se trataba de una compra online destinada a uso personal. Según detalló, el producto estaba pensado para actividades en el campo y nunca debió enviarse al Congreso. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, aseguró a La Nación.

Una vez aclarada la situación, Sánchez Wrba se acercó al lugar, retiró el paquete y lo trasladó a su vehículo, lo que permitió normalizar el funcionamiento en el acceso al anexo, que había sufrido demoras.

El episodio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, en parte por la reacción del diputado socialista Esteban Paulón, quien ironizó sobre lo ocurrido al sugerir que un legislador había comprado un arma y pedido su envío al Congreso.


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    Un episodio inesperado generó tensión en el Congreso Nacional, cuando un paquete destinado a la oficina del diputado bonaerense del PRO Javier Sánchez Wrba activó los protocolos de seguridad en la Cámara de Diputados.

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