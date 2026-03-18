Un diputado compró un rifle, lo envió al Congreso y activó un insólito operativo de seguridad
Un paquete con un aire comprimido destinado por error a la oficina de un diputado activó los protocolos de seguridad en el Congreso, generó demoras y se viralizó en redes tras las ironías de un legislador.
Un episodio inesperado generó tensión en el Congreso Nacional, cuando un paquete destinado a la oficina del diputado bonaerense del PRO Javier Sánchez Wrba activó los protocolos de seguridad en la Cámara de Diputados.
Susto en el Congreso: activaron protocolo de seguridad por la compra online de un diputado
El envío fue detectado durante un control de rutina en el escáner del anexo legislativo. En su interior había un aire comprimido, lo que encendió las alarmas del personal de seguridad, que de inmediato puso en marcha el procedimiento preventivo para este tipo de situaciones. La intervención impidió que el paquete ingresara al edificio.
Tras ser notificado, el propio legislador explicó que se trataba de una compra online destinada a uso personal. Según detalló, el producto estaba pensado para actividades en el campo y nunca debió enviarse al Congreso. “Lo iba a retirar personalmente, pero por un error lo mandaron a la oficina”, aseguró a La Nación.
Una vez aclarada la situación, Sánchez Wrba se acercó al lugar, retiró el paquete y lo trasladó a su vehículo, lo que permitió normalizar el funcionamiento en el acceso al anexo, que había sufrido demoras.
El episodio no pasó desapercibido y rápidamente se viralizó en redes sociales, en parte por la reacción del diputado socialista Esteban Paulón, quien ironizó sobre lo ocurrido al sugerir que un legislador había comprado un arma y pedido su envío al Congreso.
OTRO DÍA TRANCU EN CONGRESO— Esteban Paulón (@EstebanPaulon) March 18, 2026
Parece que un Diputado/a compró una escopeta por MELI y pidió que se la envíen a su oficina de…. Congreso 😳
Por suerte el dispositivo de seguridad de la Cámara la detectó y evitó que pudiera ser ingresada al Anexo A.
Seguimos con más informaciones…
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