Lorena Villaverde se quedó sin la presidencia de la Comisión de Energía: qué se sabe

Lorena Villaverde, presidió la comisión de Energía y Combustibles en Diputados durante los dos primeros años de la gestión de Milei. Foto: Archivo

La diputada de Río Negro por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, no fue ratificada en la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados, tras la propuesta del oficialismo del mendocino Facundo Correa Llano en ese rol.

La rionegrina permanece como integrante de la comisión que presidió en los dos años anteriores e incluso este miércoles participó de la reunión constitutiva en la que se eligieron las autoridades.

Las comisiones de Diputados esta semana comenzaron a conformarse, luego del inicio del período de sesiones ordinarias y tras la renovación parcial de bancas ocurrida en diciembre.

En la reunión inicial de este miércoles no hubo ninguna mención a las autoridades anteriores ni a Villaverde, sobre la que pesaban pedidos de apartamiento de la comisión presentadas por otros parlamentarios el año pasado, en el contexto de la campaña electoral cuando la rionegrina fue candidata a senadora.

En aquel momento la diputada nacional del PRO representante de Chubut, Ana Clara Romero, y el parlamentario socialista de Santa Fe, Esteban Paulón, elevaron notas para su desplazamiento de la presidencia de la comisión de Energía y Combustibles alegando un posible “perjuicio para la credibilidad” de la Cámara de Diputados por los escándalos surgidos con antecedentes vinculados a la Justicia y la presunta vinculación o conocimiento del empresario viedmense Federico «Fred» Machado.

La conformación de nuevas autoridades

El diputado cordobés Gabriel Bornoroni fue el encargado de proponer al nuevo titular, a quien resaltó por su conocimiento en la materia y por provenir de una provincia con fuerte impronta en la industria energética.

Facundo Correa Llano preside desde ahora la comisión de Energía y Combustibles en Diputados.

Acompañarán a Correa Llano como autoridades el chubutense Juan Pablo Luque como vicepresidente primero, a propuesta de Unión por la Patria; y Pamela Verasay de la UCR como vicepresidenta segunda.

La comisión de Energía despierta interés entre los rionegrinos y en total son cuatro de los cinco diputados que llegaron por la provincia que integran este cuerpo. Además de Villaverde se suma como vocal Aníbal Tortoriello (LLA); Adriana Serquis (UxP) y Marcelo Mango (UxP).

Serquis pidió por el sector nuclear

De los rionegrinos solo Serquis tomó la palabra en la primera comisión y lo hizo para pedir que se preste atención al sector nuclear. “Si tenemos que pensar en nuestra matriz energética, no podemos dejar de lado el tema de la geopolítica y la seguridad, y en este sentido me gustaría mencionar al sector nuclear como uno de los pilares importantes de esta matriz”, señaló.

La diputada Adriana Serquis por Unión por la Patria tomó la palabra en la comisión de Energía.

Dijo que en materia energética se requiere “ planificación a largo plazo y no podemos estar improvisando cada año, cada vez que hay un cambio en las directivas del Gobierno”.

Respecto al sector nuclear, Serquis, quien fue presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica durante el gobierno de Alberto Fernández, indicó que solo cubre el 10% de la matriz energética nacional pero valoró su importancia a futuro y a nivel internacional. Señaló que este gobierno está “hipotecando nuestro futuro, los profesionales se están yendo” y mencionó reclamos de trabajadores de los centros atómicos del país.