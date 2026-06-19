Eclipse solar más largo del siglo: ¿cuándo será y cuánto durará?

Los eclipses siempre despiertan fascinación entre los amantes de la astronomía, pero hay uno en particular que ya genera expectativa a nivel mundial. Se trata del eclipse solar total del 2 de agosto de 2027, considerado por los especialistas como el más largo visible desde tierra firme en todo el siglo XXI.

Ese día, la Luna cubrirá por completo al Sol durante aproximadamente 6 minutos y 23 segundos en su punto máximo, un tiempo excepcionalmente prolongado para este tipo de fenómenos astronómicos.

¿Por qué será un eclipse tan especial?

Según un informe de The Economic Times la duración de este eclipse superará ampliamente la de eventos recientes. Como referencia, el eclipse solar total del 8 de abril de 2024, que pudo observarse en gran parte de Norteamérica, alcanzó una totalidad máxima de 4 minutos y 28 segundos.

Los expertos señalan que la excepcional duración del fenómeno de 2027 se debe a una combinación poco frecuente de factores astronómicos que favorecerán una alineación casi perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol.

La alineación perfecta entre la Tierra, la Luna y el Sol

La singularidad del eclipse radica en que la Luna estará relativamente más cerca de la Tierra debido a su órbita elíptica. Esto permitirá que su tamaño aparente sea suficiente para cubrir completamente al Sol y proyectar una enorme sombra sobre la superficie terrestre.

Esa sombra tendrá aproximadamente 258 kilómetros de ancho y recorrerá más de 15.200 kilómetros a lo largo del planeta, generando una franja de totalidad mucho más amplia y duradera de lo habitual.

Millones de personas podrán observarlo

Gracias a esta configuración astronómica, la zona donde podrá apreciarse el eclipse total abarcará cerca de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. Aunque representa solo una pequeña parte de la superficie terrestre, permitirá que millones de personas tengan la oportunidad de presenciar uno de los espectáculos naturales más impactantes de las últimas décadas.

Por su duración y características, el eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 ya es considerado uno de los eventos astronómicos más importantes del siglo.

Los recaudos que hay que tomar para verlo

Para presenciar el eclipse en todo su esplendor, es necesario encontrarse dentro de la trayectoria de la totalidad, preferiblemente en zonas con poca nubosidad. Algunos lugares ideales para observarlo son Tarifa, España (el punto más austral de Europa), playas de Túnez o Luxor, Egipto, una ciudad histórica repleta de templos antiguos

Estos lugares ofrecen no solo vistas despejadas, sino también un rico contexto cultural que complementa la experiencia celestial. Entre los momentos más esperados destacan las llamadas “perlas de Baily”, pequeños destellos luminosos que aparecen cuando la luz solar atraviesa los valles y montañas del relieve lunar poco antes y después de la totalidad.

Momentos más tarde surge el famoso “anillo de diamante”, un efecto visual que deja visible un único punto brillante de luz alrededor del borde de la Luna, creando una imagen similar a una joya resplandeciente en el cielo.

En tanto, los especialistas recuerdan que la observación del eclipse requiere medidas de seguridad, por lo que será necesario utilizar gafas certificadas para eclipses durante todas las fases parciales, ya que mirar directamente al Sol sin protección puede causar daños oculares permanentes. Las medidas de seguridad recomendadas incluyen: