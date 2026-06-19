El Gobierno flexibilizó las patentes para biotecnología agrícola y eliminó una restricción vigente desde 2015

El Gobierno nacional modificó las reglas para el patentamiento de desarrollos en biotecnología agrícola. A través de la resolución 197/2026, el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dejó sin efecto una normativa de 2015 que imponía criterios más restrictivos para registrar invenciones vinculadas con materia viva.

La medida fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo en la red social X que el cambio permitirá fortalecer la protección de la propiedad intelectual.

Qué cambia con la resolución del INPI sobre patentes y biotecnología agrícola

La resolución deroga la norma 283 de 2015, aprobada durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Entre otros requisitos, exigía que los componentes biológicos modificados estuvieran aislados para acceder a una patente, una condición que distintos sectores de la industria consideraban un obstáculo para proteger desarrollos tecnológicos.

Desde ahora, se flexibilizan esos criterios, aunque la legislación mantiene una limitación: las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción continúan excluidos del régimen de patentabilidad previsto por la ley.

En el texto de la resolución también se modificó un apartado del reglamento del INPI para precisar que «no se considerará invenciones a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción o producción (obtención)», en línea con lo establecido por la legislación vigente.

El Gobierno busca atraer inversiones con nuevas reglas para innovación

El cambio se enmarca en una estrategia más amplia del Gobierno para reforzar la protección de la innovación en semillas y actualizar el marco regulatorio del sector. En paralelo, impulsa una nueva ley de semillas que reemplace la norma vigente desde 1973 y eliminó recientemente otros requisitos administrativos que complejizaban los trámites de patentamiento.

En ese contexto, Sturzenegger afirmó: «Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país». Además, agregó: «La propiedad intelectual sólida es una condición de entrada a los grandes mercados. No es negociable para la UE, no lo es para EE.UU., no lo es para ningún acuerdo serio».

También el funcionario expresó: «Como dice el presidente la propiedad privada es el pilar sobre el que se construye una sociedad próspera. Y la propiedad intelectual es una derivada directa de ese principio. No respetarla no es sólo un atentado al derecho de propiedad: es desalentar el conocimiento, la inversión y el progreso».

ARGENTINA VUELVE AL MUNDO EN BIOTECNOLOGÍA. Por Resolución 197/26 el @INPI_Argentina deroga la Resolución 283/15 sobre (no) patentamiento de materia viva y biotecnología, una mejora trascendental en el respeto a la propiedad intelectual y a la innovación en nuestro país.… — Fede Sturzenegger (@fedesturze) June 19, 2026

Con información de La Nación