Locro criollo, la delicia que se luce en Catriel a 127 años de su fundación

Más de 1000 porciones fue el resultado de la labor realizado en la 3° edición del Festival del Locro Criollo - Foto: Gentileza Municipio.

“Hay campeonatos que nacen para ser masivos y otros para conservar una tradición”. Con esta frase definió el cocinero Juan Solorza a lo que se vive ya hace tres ediciones, en Catriel, en el marco del Festival del Locro Criollo.

Oasis en la estepa, esta ciudad rionegrina que celebra este viernes su 127° aniversario, viene de una identidad y una raíz ligada a lo originario, mucho más antigua que su perfil industrial, que sigue vigente en las recetas y costumbres de las familias y vecinos. Es allí donde apunta este certamen entonces, a recuperar y poner en alto esas virtudes, desde lo gastronómico, para que no siga disfrutándose únicamente en la intimidad cotidiana de cada hogar.

El equipo de “Las 3 G”, a cargo de Marta Segura, los ganadores de la edición 2026. Foto: Gentileza Municipio.

Como experto nacido en esta misma sede, Solorza es quien impulsa la organización de este tipo de eventos y quien tiene fundamentos para valorar cada paso que se da en el proceso de consolidar estas propuestas a largo plazo. “Este año tuvimos un jurado de lujo y vamos tomando más notoriedad. Vinieron embajadores gastronómicos de la provincia y eso potencia más el torneo. Esto sumado al jurado local, que tiene su experiencia a la hora de evaluar un plato tan tradicional como el locro”, destacó.

Confiado en el potencial que tiene dentro suyo, insistió en que “si bien este festival lleva pocas ediciones, ha ido creciendo año tras año y eso es un buen indicador”. “A los concursantes del primer año y segundo, se van sumando familias de Catriel y en esta edición hasta amigos de Zapala, de otra provincia, que quisieron participar. Esto realmente va a ser algo de raíces muy fuertes”, vaticinó.

Como experto nacido en esta misma sede, Solorza (centro) es quien impulsa la organización de este tipo de eventos. Foto: Gentileza Municipio.

De cara a lo que se viene, aseguró: “No tengo dudas de que esto va a seguir creciendo, esté quién esté en la gestión. Esperemos que esto siga, que se mantenga y que continúe siendo familiar y tradicional. Es mi deseo y expectativa para este torneo”, concluyó.

En esta edición 2026, Catriel vivió una gran jornada patria de la mano de esta competencia con sentido de pertenencia, en el marco de los festejos por el 25 de Mayo, una de las fechas emblemáticas para disfrutar de un plato como es el locro.

Cada vez más vecinos, de todas las edades, apoyan año a año esta iniciativa. Foto: Gentileza Municipio.

12 equipos participaron por Juan José Carranza, Alejandro Cadús, Jorgelina Esper, Patricia Sosa y la intendenta Daniela Salzotto. Además, vecinos, vecinas y visitantes disfrutaron de emprendedores, artesanos, propuestas gastronómicas y espectáculos en vivo junto a Fabián Scasso, La Coyuyo Band y el Ballet Folklórico Amor de Amancay.

El primer premio quedó en manos del equipo de “Las 3 G”, a cargo de Marta Segura. Completaron podio “M.O Caseritos” (Marita Opazo), “Las Delicias de Marilú” (Marilú Diez) y “Raïs” (Nicolás Soberon).

“Este tipo de eventos también promueve la economía circular y el desarrollo local, ya que entre todos los participantes se vendieron más de 1000 porciones de locro durante la jornada”, opinó el Municipio, reconociendo además el impulso que genera desde lo turístico, la generación de mano de obra y el posicionamiento de Catriel como un punto de encuentro cultural y gastronómico de toda la región.