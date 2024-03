Un exministro de Milei acusó al entorno presidencial y habló de pedidos de perdón tras ser despedido: «El daño estaba hecho»

El exministro de Infraestructura Guillermo Ferraro habló de su sorpresiva salida del Gabinete de Javier Milei. Duró poco más de un mes en el cargo, hasta que fue relevado luego de una filtración de información a la prensa, según se dijo oficialmente.

“Perdió sentido tener esa cartera frente a una mayor gravedad de la crisis, la estrechez fiscal y sin poder financiar obra pública”, afirmó Ferraro, uno de los funcionarios que primero habían sido designados por La Libertad Avanza.

“Nosotros empezamos con una hipótesis de continuar las obras públicas que estaban en ejecución y continuar con el financiamiento internacional que ya estaban aprobado. En esas condiciones el Ministerio de Infraestructura tenía un sentido. Cuando se cae el capítulo fiscal de la Ley Ómnibus el ministro de Economía [Luis Caputo] y el Presidente tomaron la decisión de recortar todos los fondos para obras y todo el financiamiento internacional, con lo cual estábamos conversando en ese momento que no tenía mucho sentido la cartera. También se habían caído dos anexos de la Ley de mi puño y letra: la modificación de la Ley de Concesiones que incorporaba también la metodología chilena de iniciativa privada y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones”, agregó en declaraciones a Radio Con Vos.

El pasado 25 de enero había trascendido que el Presidente había echado a Ferraro por una supuesta filtración a la prensa de información reservada de una reunión de Gabinete en la Casa Rosada en plena tensión con los gobernadores por el debate de la ley ómnibus en el Congreso. “Los voy a dejar sin un peso”, es la frase que se le atribuyó a Milei como una amenaza a los mandatarios provinciales.

Sin embargo, la oficialización de la salida de Ferrara no llegó hasta comienzos de este mes, cuando por decreto se delegaron nuevos poderes al ministro de Economía, Luis Caputo, y al jefe de Gabinete, Nicolás Posse.

“Ese día de la reunión de gabinete no se trató de nada confidencial. Se habló de un enojo del Presidente que fue administrado con alguna mala intención por alguna parte del equipo más cercano que hizo trascender a la prensa esa situación«, aseguró Ferraro sobre lo ocurrido durante la reunión de trabajo que hizo estallar al presidente.

Seguidamente, señaló que recibió disculpas por parte de los responsables de su salida: «Al día siguiente el jefe de Gabinete vino a mi casa a pedirme disculpas pero ya el daño estaba ocasionado. La situación fue más grave que la que se estimaba: empezamos con una hipótesis de continuar las obras públicas que estaban en ejecución y continuar con el financiamiento internacional que ya estaba aprobado. En esas condiciones el Ministerio de Infraestructura tenía un sentido…”, explicó.

Sobre las disculpas que le habría ofrecido Posse, comentó que fueron por un “manejo inadecuado de una versión que nunca fue confirmada por Milei ni desmentida”. Según comentó el exministro, la dilatación mayor de un mes de su renuncia tuvo que ver con un pedido del Gobierno para dar tiempo a la disolución del Ministerio de Infraestructura y el traspaso de su funciones a otras áreas.

“Creo que fui uno de los ministros de más bajo perfil con la prensa. He dado creo que un par de entrevistas nada más. Lo que se charló en esa reunión de Gabinete Adorni lo dijo prácticamente a los 10 minutos por instrucción del propio presidente, que le dio la instrucción de comunicar esta decisión que estaba unida a retirar el paquete fiscal. Así que no hubo ninguna fórmula de la Coca Cola que se trató como para que sea una confidencia de Estado. Y por supuesto yo no hablo con la prensa, ni hablé con la prensa”, se justificó.

Con información de Infobae y Radio con vos