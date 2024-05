Un informe revela cuánto pagó de más Río Negro por su avión

Un informe oficial emitido por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata ratifica en sus conclusiones que Río Negro pagó de más por el avión que compró en 2022 la gestión de la exgobernadora, Arabela Carreras.

Ese documento, elaborado hace un año pero incorporado recientemente a la investigación judicial iniciada por esa operación, determina que el Estado provincial pagó como mínimo 500.000 dólares más que el valor promedio de una aeronave de esas características.

El análisis de los especialistas de la UNLP fue solicitado por funcionarios de la misma gestión anterior, que probablemente buscaban justificar las acciones llevadas adelante desde que se decidió sumar un avión a la flota de transporte oficial.

Los datos evidentemente no colmaron esas expectativas y las 43 páginas emitidas desde la casa de estudios de la capital bonaerense se mantuvieron a resguardo durante varios meses.

Ahora que desde el gobierno de Alberto Weretilneck se resolvió la venta de ese Cessna Citation V Ultra, junto al Piper Azteca que también forma parte de la estructura aeronáutica estatal, los detalles del informe trascendieron y se ratificó que los 3,5 millones de dólares pagados por el avión no tienen coherencia con los precios de mercado.

RÍO NEGRO ya había avanzado en esa línea en mayo del 2022, cuando a partir de consultas a empresas del sector privado que ofrecían a la venta aviones iguales al adquirido por la Provincia se pudo determinar que los precios oscilaban entre 1,6 y 2,8 millones de dólares.

Cabe recordar que el Gobierno anterior aceptó abonar 3,5 millones sólo por el avión, pero en realidad desembolsó 4,2 millones de dólares por el total de la operación, incluyendo mantenimientos programados y otros ítems relacionados con el equipamiento sanitario.

Para los especialistas de la UNLP el valor de tasación para el avión Cessna Citation V Ultra número de serie 560-0270 matrícula LV-KFB es de US$ 2.320.290, con una movilidad de 179.710 dólares, afectando el valor tasado en más o en menos según circunstancias de mercado.

Y si esa tasación suma los 502.580 dólares correspondientes a los nueve ítems específicos que rodearon el proceso en Río Negro, que van desde la pintura hasta los trámites para registrarlo en el país, la cifra final consignada en el informe asciende a 2.822.870 dólares, con la movilidad antes descripta 179.710 dólares.

De manera que existe una diferencia de 497.420 dólares entre esa tasación y lo efectivamente pagado por el Cessna, elevando el margen a 1,2 millones de dólares si se tiene en cuenta el costo total de la operación cerrada por el Gobierno anterior con la firma Gantt Aviation INC.

Los especialistas de la UNLP llegaron a esas conclusiones luego de un minucioso trabajo, que incluyó la comparación con precios de ocho aviones idénticos producidos por Cessna entre 1995 y 1998 (el comprado por Río Negro es modelo 1994), detectándose que los montos oscilaban entre los 2 y los 2,95 millones de dólares (ese tope corresponde a un modelo 1998).

El avión Cessna Citation V Ultra desde el interior de la cabina. Foto Archivo/Marcelo Ochoa

También se cumplió con una revisión física y técnica a la aeronave rionegrina, matrícula LV-KFB, que incluyó un vuelo de 40 minutos por la zona cercana al aeropuerto de Viedma. Esa inspección detectó que había sectores con corrosión, hecho que motivó una parálisis de las operaciones sanitarias el año pasado, pero la conclusión general fue que el avión presentaba “una muy buen a condición general para los segmentos evaluados, ya sea por mantenimiento y/o recuperación de condición”.

Este estudio -abonado por el CFI por pedido de la Provincia y concluido en febrero del 2023– toma central importancia por sus conclusiones, pero además porque la actual gestión se ajustaría a esos valores para el presupuesto oficial de la licitación, que se formalizaría en mayo. Inicialmente, el monto base del avión saldría con 2,5 millones de dólares.

Falta conocer el resultado de la compulsa, pero los funcionarios asumen que será casi imposible obtener la cifra pagada por el Gobierno anterior.

Lo que también pudo saber RÍO NEGRO es que el informe llegó a manos del exlegislador Pablo Barreno, impulsor de la denuncia penal presentada en 2022 por la compra de la aeronave. El dirigente del entonces bloque del Frente de Todos se contactó con el Ministerio Público para incorporar los datos al expediente y se enteró que la Justicia ya contaba con esos números, previéndose cotejarlos con otras pericias e informes encargadas para el avance de la investigación.

Los nueve gastos extra que se sumaron al precio final

El valor de tasación de US$ 2.320.290 definido para el Cessna Citation V Ultra comprado en el 2022 por el Gobierno de Río Negro surge del promedio entre el mínimo y el máximo de tasación relevados por los especialistas de la UNLP.

El mínimo de US$ 2.140.578,34 figura en la tasación de la organización externa Aircraft Blue Book (ABB) y el máximo de US$ 2.500.000 corresponde a la Evaluación de Mercado incorporada al informe.

“Por lo expuesto se adopta como valor de tasación para el avión Cessna Citation V Ultra número de serie 560-0270 matrícula LV-KFB, el valor de Dólares Dos Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Noventa (US$ 2.320.290,-); con una movilidad de Dólares Ciento Setenta y Nueve Mil Setecientos Diez (US$ 179.710,-), afectando el valor tasado en más o en menos según circunstancias de mercado”, dice el documento emitido por la Facultad de Ingeniería platense.

Carreras conoció el Cessna en octubre del 2022. Foto: Archivo

Lo que también se toma en cuenta a continuación son los otros requerimientos que se agregaron al precio del avión y que conformaron el precio definitivo del ítem.

Estos adicionales no discriminados en el proceso de adquisición fueron:

1) Inspección de recepción provisoria por parte de personal de la provincia en el punto de venta de la aeronave, estimado en US$ 10.000.

2) Pintura de marcas de nacionalidad y escudos de provincia, estimado en US$ 8.000.

3) Certificado de exportación y nacionalización de la aeronave, estimado en US$ 40.000.

4) Curso de entrenamiento en fábrica para 4 pilotos y 1 técnicos, todo incluido, cumpliendo los requisitos establecidos en las regulaciones de loa aviación civil de la república argentina (RAAC); estimado en US$ 250.000.

5) Traslado aeronave al aeropuerto Gobernador E. Castello Viedma desde el punto de venta al de entrega, estimado en U$S72.180. (costo directo US$ 52.180, costo tripulación US$ 20.000, (10 días y pasajes de vuelta).

6) Suscripción documentación de mantenimiento y operación x 2 años, estimado en US$ 10.000.

7) Lote de herramientas, estimado en US$ 30.000.

8) Piloto de seguridad por 120 días, US$ 80.107,67 (salario US$ 47.707,67 y viáticos US$ 32.400.

9) Gastos de Nacionalización: incluye tasas de matriculación impuestos, inspectores de ANAC, Aduana, garantía por pago anticipado, gastos de soporte del programa y otros, estimado en US$ 50.000.

La suma de esos ítems asciende a un total de US$ 502.580.

De esta manera, el informe concluye que “con el objeto de vincular la tasación realizada del avión Cessna Citation V Ultra LV-KFNB número de serie 560-0270 al proceso de adquisición tramitado por la provincia de Rio Negro mediante Expediente 014568-DAP-2021 que diera origen a la Licitación Pública Nº101/2021 se indica que el precio total estimado del ítem 1 subítem 1 se establece en un total de Dólares Dos Millones Ochocientos Veintidós Mil Ochocientos Setenta (US$ 2.822.870,-) con la movilidad antes descripta (US$ 179.710,-)”.

Un proceso dudoso y la evaluación que se activa con el cambio de época

A dos años de su compra, Río Negro pondrá a la venta su Cessna y revive características de un proceso dudoso, con circunstancias aún no reveladas totalmente.

Fallaron o faltaron mecanismos internos y, posteriormente, se demoraron las evaluaciones de las acciones realizadas.

La única conclusión del Estado puso en duda el monto pagado. Una auditoría de julio del 2022 del Tribunal de Cuentas dijo no haber advertido que “haya intervenido personal idóneo” para analizar “la conveniencia de la propuesta”, como también, “dictaminar y ponderar la razonabilidad del precio ofertado”.

Por esas irregularidades, el Tribunal remitió el informe al titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Fabián Gatti, para resolver cómo se seguía.

Para esa misma fecha, el fiscal Juan Pedro Peralta ya tramitaba una denuncia penal presentada por Pablo Barreno.

Con la auditoría, el Tribunal multó a fines del 2023 a los tres funcionarios que firmaron el expediente cuestionado. Estas sanciones administrativas recayeron en el director de Aeronáutica, José M. Scheverín (220.000 pesos), el Secretario General, José Apud (575.000 pesos) y el jefe del área de Administración, Gonzalo Regueira (450.000 pesos). Las multas fueron abonadas, sin ningún recurso. Así las cosas hasta ahora .

Durante este tiempo, la FIA siempre respondió que seguía con el trámite mientras que la Fiscalía penal sumó documentación que derivó a una Unidad Financiera del mismo Ministerio Público con el objetivo de una valuación propia del avión.

El avión Cessna incluía equipamiento para vuelos sanitarios. Archivo/ Marcelo Ochoa

El contexto se modificó con la asunción de Weretilneck, quien había criticado a la operación pero, ahora, fue más allá al comunicar la venta. Su gacetilla indica que “llamativamente” no hubo un “estudio de mercado que demostrara la conveniencia para los intereses” provinciales.

Con el cambio de épocas, el informe de la Universidad de La Plata se hizo visible e importante, y se aceleraron los tiempos. Los intercambios se agilizaron y, entre documentos enviados, la Unidad del Ministerio Público tendrá -próximamente- su tasación y existiría conclusión por parte de la Fiscalía.

Además, el revisionismo del oficialismo por la adquisición cuestionada no solo recae en el proceder de la exgobernadora Carreras y su primer círculo sino que se amplía al rol de otros actores en el procedimiento. Entre ellos, el secretario de Transporte, Juan Ciancaglini, que sigue en igual función y fue el superior inmediato de Scheverín.

Los órganos de control interno avalaron los trámites. El fiscal de Estado, Gastón Pérez Estevan -que fue confirmado por Weretilneck- se concentra en las exigencias jurídicas mientras el visado de la Contaduría, a cargo de Juan Kohon en ese momento, recae en los pasos administrativos, entre ellos, la justificación del valor de la compra. Un punto seriamente objetado por la auditoría al indicar que no existió “personal idóneo” para explicar “la conveniencia de la propuesta”, como también, “dictaminar y ponderar la razonabilidad del precio ofertado”.

Los gastos en consultoría por el Piper Azteca

El proceso de venta de los dos aviones oficiales definido por el actual gobierno también implica erogaciones.

El informe de la UNLP será fundamental para estimar el probable valor base del Cessna Citation V Ultra, pero el Ejecutivo no conoce hasta el momento cuánto cuesta el Piper Azteca, que forma parte del patrimonio provincial desde hace más tiempo y fue recuperado para su uso en 2019.

Según consta en los registros oficiales de Compras del Estado, el Ejecutivo decidió en los últimos días avanzar con una compra directa para la tasación de esa aeronave, previendo inicialmente una erogación de 3.363.525 pesos.

La fecha de apertura con las ofertas estaba prevista para el jueves pasado, sin que aparecieran publicados hasta el viernes los detalles sobre los interesados en prestar ese servicio.