Un municipio del Alto Valle pidió un adelanto de $100 millones de la coparticipación para obras públicas urgentes

El adelanto de la coparticipación fue aprobado por decreto provincial y publicado en el boletín oficial. Foto: Juan Thomes.

El gobierno de Mainqué pidió al gobierno de Río Negro adelantar parte de su coparticipación y gestionó $100 millones para resolver de inmediato problemas estructurales y avanzar en obras que estaban frenadas por falta de presupuesto. El adelanto fue autorizado mediante decreto provincial y publicado en el boletín oficial.

El intendente Miguel Petricio explicó que la decisión de solicitar el adelanto de la coparticipación respondió a la necesidad de resolver varios frentes abiertos que venían generando demoras y complicaciones en la gestión diaria. «Es urgente para acelerar los tiempos de las obras«, señaló el jefe comunal a Diario RÍO NEGRO.

Cómo definió el municipio de Mainqué el uso de los fondos coparticipables

La prioridad, según el intendente será la remodelación integral del edificio municipal, que tiene más de seis décadas y presenta un deterioro avanzado. “Debe tener 60 o 65 años, está muy deteriorado”, señaló el jefe comunal.

Las refacciones incluyen la renovación completa del sistema de gas y cañerías. Actualmente, la mayoría de las oficinas depende de estufas eléctricas, lo que genera consumos elevados y riesgos. “Tiene un gasto exorbitante de luz y un peligro que conlleva el uso eléctrico”, indicó Petricio.

Otra parte importante del adelanto se destinará a ordenar los vehículos y herramientas del corralón municipal, así como ampliar el lugar, donde funcionan todas las áreas operativas.

«Tenemos que realizar de manera inmediata el reacomodamiento para optimizar el trabajo y el funcionamiento del corralón. Allí se concentran vehículos y máquinas que operan en espacios contiguos, por lo que es necesario ordenar y acondicionar el lugar y de esta forma se mejoran los servicios municipales y se facilita la tarea diaria», explicó el jefe comunal.

Los fondos también permitirán completar el trabajo de agrimensura en una parcela recientemente donada, donde se proyecta urbanizar un nuevo barrio para unas 100 familias. “Estamos abocados a contratar un agrimensor para el amojonamiento y la división de manzanas”, dijo.

Ese paso administrativo es imprescindible para que la provincia pueda avanzar con el programa Suelo Urbano, que incluirá la ejecución de redes de agua, electricidad y gas en el sector. “No podemos recibir la obra si no está listo el trabajo previo”, remarcó.

Mainqué proyecta más obras junto a provincia

Además, junto a la provincia, Mainqué ejecuta una ampliación de la red de gas que beneficiará a distintos barrios que aún no cuentan con el servicio. “Nos pareció de mucha necesidad que las familias dejen de depender de la leña”, afirmó.

Los sectores alcanzados incluyen La Esperanza, parte del barrio de Nevares, Don Cholo, Purá y Calle 2, con un total estimado de 110 hogares. “Hay gente mayor que necesita este servicio, es una obra muy necesaria”, describió el intendente.

Finalmente, Petricio adelantó que el municipio podrá avanzar en la pavimentación de calle 4 una vez finalizadas las conexiones cloacales. “Primero queremos que la gente esté conectada a la cloaca”, concluyó.