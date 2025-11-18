Fuerte cruce en el Concejo Deliberante de Regina por un proyecto que busca reducir un 50% la tasa de alumbrado público

La sesión del Concejo Deliberante de Regina comenzó con momentos de tensión este martes. Dos concejales opositores rechazaron el orden del día y solicitaron que se incorpore un proyecto que habían presentado en octubre y que actualmente se encuentra en comisión para reducir a la mitad las tasas de uso del espacio aéreo y de mantenimiento del alumbrado público.

Ante la negativa de incluir la iniciativa hasta tener mayor información y un intenso cruce con el presidente del Concejo Deliberante, Maximiliano Garré (JSRN), los ediles decidieron retirarse del recinto, marcando un inicio conflictivo en la jornada legislativa. «Parece que a algunos no les gusta la democracia en el fondo», señaló Garré al finalizar la sesión.

El proyecto presentado por los concejales del bloque Nos Une, Enrique Alvarado y Nadia Ilundayn, detalla en sus considerandos que el municipio percibe actualmente -a través de la factura emitida por Edersa- la Contribución por Uso de Espacio Aéreo que asciende a un 6% y la tasa por Alumbrado Público que alcanza el 94%.

El texto advierte durante este año se aplicó aumentos acumulados en las tarifas de energía eléctrica y señala que “tales incrementos se produjeron en un contexto de fuerte recesión económica, caída del consumo, pérdida del poder adquisitivo y aumento generalizado de los costos de vida, lo que torna insostenible seguir trasladando mayores cargas tributarias en las boletas de los servicios esenciales”.

A partir de este diagnóstico, los autores del proyecto plantean la necesidad de adoptar una medida de alivio fiscal que reduzca los porcentajes de ambos conceptos del 6% al 3% en relación a la tasa de la Contribución por Uso de Espacio Aéreo y reducir del 94% al 47% el porcentaje aplicado en la tasa de mantenimiento del alumbrado público.

«Nosotros estamos convencidos que es un beneficio para los vecinos, y para los productores que son los que más pagan este canon», según indicó el concejal Alvarado en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

A pocos minutos de iniciada la sesión, el presidente del Concejo, Maximiliano Garré, consultó si había acuerdo para avanzar con el orden del día. En ese momento, los concejales opositores Enrique Alvarado y Nadia Ilundayn manifestaron su rechazo ante la no incorporación del proyecto que propone reducir tasas municipales y cuestionaron al presidente, denunciando un “atropello sistemático a la Carta Orgánica, al reglamento interno y a los vecinos de Villa Regina”.

Ante las acusaciones, rápidamente el presidente del cuerpo aclaró que la decisión no había sido personal, sino tomada “por la comisión en mayoría”.

En diálogo con este medio, Alvarado señaló que el proyecto fue presentado el 9 de octubre y pasó más de un mes en tratamiento en comisiones. «Los concejales oficialistas pidieron información para dilatarlo, información que nunca llega”, afirmó el edil y añadió que «sabemos que es una estrategia de ellos pedir información para estirar los tiempos”.

La información requerida por la comisión que evalúa el proyecto está vinculada al impacto que tendría en los ingresos municipales la reducción del 6% al 3% en la tasa por uso de espacio aéreo y del 94% al 47% en la tasa de alumbrado público -tal como plantea el proyecto-, además de los gastos actuales destinados al mantenimiento del alumbrado. Sin embargo, según indicaron los integrantes del cuerpo legislativo esa información aún no fue entregada y detiene el avance del tratamiento.

Por su parte, consultado por este medio, el presidente del Concejo Deliberante explicó que «la mayoría de los concejales, seis contra cuatro, decidió que el tema continúe en comisión y no sea sometido a votación todavía«, afirmó Garré. Y aclaró que «en nuestro Concejo no existe la posibilidad de abstenerse: se vota afirmativo o negativo. Se está esperando información y no hay una definición».

Sobre el cierre de la sesión, Garré cuestionó la actitud de los ediles opositores: «Parece que a algunos no les gusta la democracia. Cuando te toca perder, te toca perder, es así y es la manera de respetar». Además, remarcó «lo digo por los concejales de La Cámpora, Alvarado e Ilundayn, que se levantaron y se fueron. Este es el lugar que tienen que respetar para votar y dar su opinión, porque no nos están faltando el respeto solo a nosotros, sino también a la gente que los votó y los puso en esas bancas”.