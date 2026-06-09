Una ciudad del Alto Valle redefine su expansión urbana ante el crecimiento de la región

La primera etapa de la actualización podría aprobarse en un plazo de entre 15 y 20 días. (Foto: Archivo)

Allen continúa trabajando para la actualización de su Plan Rector con el objetivo de ordenar el crecimiento de la ciudad, dar respuesta a la creciente cantidad de pedidos de excepción y definir nuevas áreas que podrían incorporarse al desarrollo urbano en los próximos años.

La iniciativa es impulsada por el Concejo Deliberante junto a áreas técnicas del municipio, profesionales y representantes del sector productivo. En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del cuerpo legislativo, Fabián Figueroa, explicó que una primera etapa de modificaciones del Plan Rector podría quedar definida en las próximas semanas.

«Empezamos a trabajar hace bastante tiempo porque es muy complejo el tema del Plan Rector», señaló el concejal al describir las reuniones que mantienen con Planeamiento, Medio Ambiente, arquitectos y representantes del Consorcio de Riego.

Las áreas que podrían incorporarse al crecimiento de Allen

Uno de los principales objetivos de la reforma es incorporar dentro de la planificación urbana sectores que ya presentan loteos y desarrollos habitacionales, pero que quedaron fuera del esquema original previsto por el Plan Rector.

La propuesta apunta especialmente a áreas ubicadas sobre el acceso Martín Fierro y sectores cercanos a la Ruta Nacional 22, donde conviven chacras productivas con urbanizaciones aprobadas en distintas etapas. «Lo que queremos es encuadrar toda esa parte y hacerlo dentro del Plan Rector como zona posible de urbanización, para darle un marco a lo que ya está hecho», explicó Figueroa.

En paralelo, el Concejo también analiza el futuro de sectores vinculados a la actividad industrial. Figueroa explicó que dentro de la discusión aparecen zonas próximas al actual parque industrial y al denominado Parque Industrial Norte, un proyecto impulsado años atrás para la radicación de empresas que, según sostuvo, todavía no logró consolidarse.

Según el presidente del cuerpo legislativo, existe una realidad consolidada sobre el terreno que requiere una actualización normativa para ordenar el crecimiento y facilitar la planificación de servicios e infraestructura.

La discusión también incluye sectores ubicados en Costa Oeste, próximos a la Isla 16, donde existen chacras abandonadas que ya no forman parte del sistema de riego y que podrían ser incorporadas al desarrollo urbano.

El problema que se repite en Allen: ocho de cada diez expedientes son excepciones

La reforma busca además reducir una problemática recurrente que enfrenta el Concejo Deliberante: los constantes pedidos de excepción al Plan Rector. Según detalló Figueroa, gran parte de los expedientes que ingresan al cuerpo legislativo están vinculados a solicitudes para habilitar usos no contemplados por la normativa vigente.

«Hace falta un cambio porque los pedidos de excepción al Plan Rector son permanentes. Entran diez notas y ocho son de excepción», afirmó el presidente del Concejo Deliberante.

En ese marco, también se estudian mecanismos para que los futuros loteos incorporen espacios destinados a actividades comerciales y servicios, evitando que esos emprendimientos se desarrollen de manera improvisada dentro de sectores residenciales.

La intención es que el municipio pueda disponer de terrenos específicos para ordenar la instalación de comercios y acompañar el crecimiento de nuevos barrios. Figueroa adelantó que la primera etapa de la actualización podría aprobarse en un plazo de entre 15 y 20 días, una vez que se incorporen informes técnicos solicitados a Medio Ambiente.

La etapa técnica de la redefinición del Plan Rector de Allen

Tras esa instancia inicial, el trabajo continuará sobre aspectos más complejos vinculados a los parámetros de construcción, retiros obligatorios, ocupación del suelo y otras disposiciones urbanísticas.

Para esa fase, el Concejo analiza convocar a especialistas y universidades con el objetivo de respaldar técnicamente las modificaciones que se impulsen. «Tenemos que basarlo en los informes técnicos y en los que saben», sostuvo el presidente del Concejo Deliberante.

Mientras avanza la discusión, Allen comienza a revisar las reglas que definirán su crecimiento futuro, en un contexto regional marcado por una creciente demanda de suelo urbano, viviendas y servicios.