Allen redefine su código urbano ante los desafíos del crecimiento de la ciudad

El Concejo Deliberante de Allen tiene como uno de los objetivos modernizar el Código Urbano. Foto: Archivo.

Allen comenzó a revisar su Plan Rector Urbano con el objetivo de actualizarlo a las nuevas demandas de crecimiento de la ciudad. La iniciativa busca ordenar el desarrollo, evitar excepciones reiteradas y anticipar hacia qué zonas se expandirá el ejido urbano en los próximos años.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el presidente del Concejo Deliberante Fabián Figueroa explicó que se trata de un trabajo conjunto entre todos los bloques del cuerpo legislativo. «Ya tuvimos una primera reunión entre concejales y otra con arquitectos, técnicos y maestros mayores de obra. Ahora vamos a sumar a Medio Ambiente y a todas las áreas vinculadas con la planificación», señaló.

El Plan Rector funciona como el código urbano local y define qué tipos de construcciones se permiten en cada sector de la ciudad. Sin embargo, en los últimos años comenzaron a acumularse los pedidos de excepción, especialmente por parte de profesionales de la construcción y desarrolladores que buscan adaptar sus proyectos a nuevas necesidades habitacionales. «Este año recibimos más de 10 pedidos seguro y el año pasado aprobamos un montón más», afirmó Figueroa.

«Nos encontramos con muchas solicitudes de excepción porque el plan vigente ya quedó desactualizado. Por ejemplo, hay zonas donde solo se permiten viviendas unifamiliares, pero los vecinos quieren construir un PH o agregar otra vivienda en el mismo terreno, y eso hoy no está permitido», detalló el concejal.

Crecimiento urbano en Allen: ¿para dónde se expande la ciudad?

Según el edil, el desafío no solo es técnico sino también estratégico: «Tenemos que definir hacia dónde queremos crecer, si hacia la barda o hacia la Ruta 22. Hay barrios alejados, como los de la zona de las costas, que ya cuentan con todos los servicios y podrían urbanizarse más fácilmente».

Los pedidos más frecuentes se concentran en las áreas en expansión, especialmente hacia el sur y el oeste de Allen, donde se multiplican los loteos nuevos. Allí, muchas iniciativas privadas piden flexibilizar normas para aprovechar mejor la superficie o sumar densidad habitacional.

La revisión también apunta a preservar las zonas productivas del ejido, evitando que la expansión urbana avance sobre tierras agrícolas de alto valor. «Las inmobiliarias suelen buscar terrenos cercanos a los servicios, pero tenemos que cuidar la tierra productiva. Es parte de nuestra identidad y de la economía local», enfatizó.

Durante la reunión con arquitectos se debatió la necesidad de establecer criterios claros para el desarrollo urbano, definiendo retiros municipales, densidades permitidas y los límites para nuevos loteos. «Queremos que el vecino no tenga que venir al Concejo a pedir una excepción cada vez que quiere construir algo fuera del esquema actual», agregó.

El próximo paso será reunir nuevamente a los técnicos y equipos municipales para consolidar la información y comenzar a redactar las modificaciones del código. «Queremos dejar lo más avanzado posible para el próximo período legislativo», anticipó Fabián.