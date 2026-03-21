Una enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres: Río Negro impulsa una ley para abordarla

La endometriosis, una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y que durante años fue subestimada, comienza a ganar lugar en la agenda pública de Río Negro. Un proyecto de ley presentado en la Legislatura provincial propone garantizar el acceso integral, gratuito y equitativo a su detección, diagnóstico y tratamiento.

La iniciativa fue impulsada por los legisladores Lorena Matzen y Ariel Bernatene (UCR), con el objetivo de saldar una deuda histórica en materia de salud pública y derechos de las mujeres.

«Impulsamos este proyecto porque entendemos que la endometriosis sigue siendo una deuda pendiente del sistema de salud. Durante años fue invisibilizada y muchas mujeres convivieron con dolor creyendo que era algo normal. Para nosotros, visibilizar esta realidad es el primer paso para transformarla», expresó Matzen a Diario RÍO NEGRO.

La legisladora remarcó además que el dolor no debe naturalizarse: «Cuando una enfermedad afecta a una de cada diez mujeres y condiciona su calidad de vida, el Estado tiene que estar a la altura».

Un abordaje integral en Río Negro

El proyecto propone una estrategia amplia que contempla la detección temprana y el diagnóstico oportuno, el acceso a tratamientos adecuados dentro del sistema público, la elaboración de protocolos claros de atención y la capacitación de profesionales de la salud en toda la provincia.

Además, impulsa la creación de centros de referencia especializados y la implementación de un Registro Único de Pacientes que permita contar con información precisa para el diseño de políticas públicas eficaces.

En ese marco, también se plantea institucionalizar el 14 de marzo como el Día Provincial de la Endometriosis y fortalecer las acciones de concientización en el contexto del «Marzo Amarillo», con el objetivo de visibilizar la enfermedad y promover el diagnóstico temprano.

Qué dicen los datos en Río Negro

De acuerdo al Índice Maestro de Pacientes (MPI), elaborado por la Coordinación Provincial de Estadística del Ministerio de Salud de Río Negro, en 2025 se registraron 32 internaciones por endometriosis en hospitales públicos, de las cuales 27 requirieron cirugía y 7 correspondieron a pacientes con obra social.

El detalle por efector muestra una fuerte concentración en el hospital Ramón Carrillo de Bariloche, con 18 casos —todos con intervención quirúrgica—, seguido por los hospitales de Catriel, Cipolletti, Ingeniero Jacobacci y Río Colorado, que registraron entre 3 casos cada uno. En tanto, Choele Choel y El Bolsón reportaron menor cantidad de internaciones.

En 2024, los registros indican 24 internaciones, con 18 cirugías y 7 pacientes con cobertura social. En ese período, Bariloche también encabezó la lista con 8 casos, mientras que Ingeniero Jacobacci y Choele Choel presentaron 4 cada uno, y Allen, Catriel y El Bolsón completaron el resto de los registros.

Una enfermedad frecuente y subdiagnosticada

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la endometriosis afecta aproximadamente al 10% de las mujeres en edad reproductiva, lo que equivale a unos 190 millones de personas en todo el mundo. Desde el organismo advierten que se trata de una enfermedad crónica y compleja que puede manifestarse desde la primera menstruación hasta la menopausia, sin distinción de origen social o étnico.

La OMS señala que los síntomas pueden ser variados y, en muchos casos, incapacitantes. Entre ellos se encuentran el dolor menstrual intenso, las hemorragias abundantes, el dolor pélvico persistente, la distensión abdominal, las náuseas y las dificultades para concebir. Además, remarca que la enfermedad puede afectar la vida cotidiana, las relaciones sexuales, la salud mental —provocando ansiedad o depresión— y el desempeño laboral o educativo.

Otro de los puntos que destaca el organismo es la demora en el diagnóstico, que a nivel global puede tardar entre cuatro y doce años. Esto se debe, en gran parte, a la normalización del dolor menstrual, la falta de información y las dificultades en el acceso a estudios específicos.

Respecto al tratamiento, el organismo internacional subraya que no existe una cura definitiva. Las opciones disponibles apuntan a aliviar los síntomas e incluyen el uso de analgésicos, terapias hormonales y, en algunos casos, intervenciones quirúrgicas para remover lesiones. Sin embargo, advierte que los síntomas pueden reaparecer incluso después del tratamiento.

«Este proyecto busca llevar acompañamiento real a quienes hoy muchas veces transitan esta enfermedad en soledad. Queremos un sistema de salud que escuche, que comprenda y que actúe», concluyó Matzen.