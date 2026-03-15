Cómo funcionará el sistema de inteligencia artificial que Río Negro probará en las guardias hospitalarias

La prueba piloto se realizará en los hospitales de Viedma y Cipolletti. Foto: Marcelo Ochoa.

Río Negro pondrá en marcha una prueba piloto de 90 días con un sistema de inteligencia artificial destinado a asistir en la organización de las guardias hospitalarias. La herramienta comenzará a utilizarse en los hospitales de Viedma y Cipolletti y buscará aportar información para mejorar la gestión de la demanda en los servicios de emergencias.

Según explicó a Diario RÍO NEGRO el Ministerio de Salud, el sistema permitirá medir indicadores vinculados al funcionamiento de las guardias, como los tiempos de atención desde el ingreso del paciente, la cantidad de casos resueltos en el servicio, el número de internaciones que se originan en emergencias y la tasa de reconsultas dentro de las 72 horas.

La herramienta forma parte de la estrategia de salud digital del gobierno provincial. De acuerdo con la cartera sanitaria, esto permitirá «obtener información precisa sobre el flujo de atención de cada servicio, mejor visualización del uso de los recursos, estudios realizados, terapéuticas indicadas y necesidad de derivaciones e internaciones».

Con esos datos, el objetivo es «mejorar la planificación y distribución de las guardias médicas, permitiendo una asignación de recursos más eficiente según la demanda proyectada».

Cómo funcionará el sistema en Río Negro

El sistema, denominado SAP-RN (Sistema de Atención Priorizada), utiliza inteligencia artificial —basada en tecnología Google Gemini— para asistir al equipo de salud en el proceso de clasificación o triage de los pacientes.

En una primera instancia, el personal administrativo carga en la plataforma una serie de respuestas a preguntas orientativas para ordenar la demanda inicial. Luego el personal de enfermería incorpora signos vitales y completa la evaluación clínica, a partir de la cual se determina la prioridad de atención.

Desde el Ministerio de Salud aclararon que se trata de «una herramienta de apoyo que orienta en la prioridad de la atención según gravedad y recomienda acciones generales, pero no reemplaza al criterio clínico de los profesionales de la salud».

Qué se evaluará durante el piloto

Durante los 90 días de prueba se analizará el funcionamiento del sistema en el trabajo cotidiano de las guardias. Entre los aspectos a evaluar se encuentra la coincidencia entre la prioridad sugerida por la herramienta y la decisión final del equipo de salud, así como el cumplimiento de los protocolos de atención.

También se analizarán indicadores vinculados a la calidad del servicio, como las reconsultas en emergencias dentro de las 72 horas posteriores a la atención.

El desarrollo de la plataforma fue realizado por equipos técnicos del Gobierno provincial en conjunto entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Salud y la empresa estatal ALTEC, utilizando servicios tecnológicos disponibles en la nube.

Si los resultados de la experiencia son positivos, el sistema podría extenderse a otros hospitales de Río Negro e integrarse con otras herramientas de salud digital que ya utiliza la provincia.