Una fuente de material genético clave para conservar la biodiversidad vitícola

La Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA alberga una de las colecciones ampelográficas más importantes de la Argentina. Este reservorio vivo reúne variedades de vid destinadas tanto a la elaboración de vinos como al consumo en fresco y constituye un recurso estratégico para la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y para el sector vitícola.

Estas colecciones son bancos vivos de germoplasma que conservan diferentes especies, variedades y clones de vid -conocidos como accesiones-. Existen en numerosos países de Europa, América, Asia, Oceanía y África, y cumplen una función esencial: preservar la diversidad genética de una de las especies cultivadas más importantes del mundo.

La colección de referencia internacional se encuentra en Vassal, Montpellier (Francia), bajo el respaldo de la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV). Allí se conservan alrededor de 8.000 individuos genéticamente diferentes, provenientes de los principales países productores, incluyendo variedades, portainjertos e híbridos.

La Colección Ampelográfica de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA fue creada a fines de la década de 1970 en la chacra 106, ubicada en el paraje Contralmirante Guerrico, sobre la Ruta Nacional 22″.

La conservación de los recursos genéticos de la vid tiene múltiples objetivos. En primer lugar, evita la pérdida irreversible de variedades antiguas, locales, poco difundidas o desplazadas por la modernización de los sistemas productivos, así como de aquellas amenazadas por conflictos, desastres naturales o la aparición de nuevas plagas y enfermedades.

Al mismo tiempo, este patrimonio constituye una fuente de material genético para futuros programas de mejoramiento, orientados a desarrollar variedades con mayor adaptación al cambio climático, resistencia a enfermedades y mejores características agronómicas y enológicas. De esta manera, estas colecciones contribuyen también a la preservación de la biodiversidad de la vid.

La historia de la colección del INTA Alto Valle



La Colección Ampelográfica de la Estación Experimental Agropecuaria Alto Valle del INTA fue creada a fines de la década de 1970 en la chacra 106, ubicada en el paraje Contralmirante Guerrico, sobre la Ruta Nacional 22.

Su conformación estuvo a cargo de los ingenieros agrónomos Atilio Casino y Alcides Llorente, junto con Julio Dalla Pozza. Desde sus inicios se incorporaron variedades provenientes de distintas estaciones experimentales del INTA, entre ellas Alto Valle (J. J. Gómez), Junín, Rama Caída y Mendoza, además de materiales recuperados de antiguos viñedos de la Norpatagonia.

En 1989, el reconocido ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot visitó la Argentina y recorrió las principales regiones vitivinícolas, entre ellas el Alto Valle. Durante esa visita confirmó la identidad de la mayoría de las variedades europeas conservadas en la colección y observó en campo variedades criollas originadas por cruzamientos espontáneos en el país, así como materiales desarrollados mediante cruzamientos controlados en la Estación Experimental Rama Caída del INTA.

Un año antes de esa visita ya se habían enviado estacas de algunas variedades criollas norpatagónicas a la colección de Vassal, en Francia, contribuyendo así a su conservación dentro del principal banco de germoplasma de vid del mundo.

Un recurso para la investigación y la formación



Actualmente, nos explica el investigador Mario Gallina, la colección conserva 219 accesiones correspondientes a especies, variedades y clones de vid para vinificación y para consumo en fresco. Cada una está representada por un número reducido de plantas, generalmente entre cuatro y seis individuos.

Gallina destaca que, además de su función como reservorio genético, la colección cumple un importante rol regional como espacio de apoyo para la docencia universitaria y de tecnicaturas vinculadas a la viticultura, facilitando el aprendizaje en el reconocimiento e identificación de variedades.

«La colección ampelográfica del INTA conserva 219 accesiones correspondientes a especies, variedades y clones de vid para vinificación y para consumo en fresco.

Asimismo, constituye un sitio de consulta permanente para productores y técnicos del sector privado interesados en identificar variedades presentes en antiguos viñedos patagónicos.

La colección continúa incorporando nuevas variedades y clones a medida que estos pueden obtenerse y es mantenida gracias al trabajo del personal de la Estación Experimental y al aporte de la Asociación Cooperadora de la EEA Alto Valle.

¿Qué es la ampelografía?



La ampelografía es la disciplina de la botánica dedicada a describir, identificar y clasificar las variedades de vid pertenecientes a la especie Vitis vinifera y a otras especies del género Vitis. Su nombre proviene del griego ámpelos (vid) y gráphos (descripción). La identificación varietal se basa principalmente en el estudio detallado de los caracteres morfológicos de la planta.

Con el fin de estandarizar estas observaciones y reducir la subjetividad, la Organización Internacional de la Viña y el Vino desarrolló una lista de descriptores para variedades de vid y especies de Vitis. Este protocolo establece un conjunto de caracteres morfológicos y escalas de evaluación que permiten describir cada variedad de manera uniforme y comparable en todo el mundo.

En la actualidad, estas evaluaciones morfológicas se pueden complementar con análisis de ADN, una herramienta que permite confirmar la identidad de las variedades, resolver dudas de identificación y reconstruir relaciones de parentesco entre distintos materiales vegetales

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