Una pila de basura acumula años en un pueblo de Neuquén: denuncian que la inició el propio municipio

Una disputa alrededor de un basural irregular suma ya seis años en Aluminé, donde un vecino inició el reclamo y encabezó varias presentaciones administrativas, en busca de una solución que, según dice, aún no llega. El tema tiene como protagonistas a este poblador, a otro privado y al municipio local, apuntado por arrojar en el lugar desechos de todo tipo.

Marcos Lugo, el hombre afectado por la situación, habló con Diario RÍO NEGRO y dijo que el caso se remonta a 2019, cuando una pila de escombros, restos de plantas y otros desperdicios empezó a acumularse en un terreno lindante al suyo, presuntamente con la intención de rellenarlo.

Lo llamativo fue que, al intentar descubrir quienes eran los que arrojaban la basura, descubrió que uno de los principales aportantes era un camión del municipio, hecho que el vecino dejó registrado en una imagen que luego adjuntó en una nota dirigida a la intendencia.

«Yo en ese momento no vivía en el lugar, pero cada tanto iba y me encontraba con un camión oficial arrojando basura en un lugar indebido, al parecer, por pedido del dueño de ese lote», recordó. Y agregó: «Entonces decidí entregar una nota escrita a puño y letra para que se frenara esa acción, pero me ignoraron totalmente».

Sin respuesta por la vía escrita, comentó que decidió apersonarse varias veces en la sede municipal de Aluminé, aunque tampoco tuvo éxito. «Las visitas fueron repetidas, pero nunca las registraron, así que no existe mucha documentación sobre mi reclamo».

Las primeras imágenes del basural hace seis años. Foto: gentileza.

Los años pasaron y la basura, de variado origen, continuó acumulándose. La pila escaló a tal punto que comenzó a «entrar en mi lote, porque al estar en altura, se caía y pasaba el límite entre los dos terrenos«, dijo Lugo.

Basural irregular: la intervención de Provincia

El asunto llegó hasta la subsecretaría provincial de Ambiente, con una primera denuncia realizada en diciembre de 2019. La presentación motivó una inspección el 21 de febrero de 2020. Aquella visita, se precisó en un documento oficial a la que tuvo acceso este medio, dejó constancia de la existencia de «una gran cantidad de residuos de poda, escombros y en menor cantidad residuos domiciliarios«.

Y añadió: «También se observó un camión municipal realizando la descarga de residuos de poda en el sitio».

En 2021, casi dos años después de iniciado el reclamo, el denunciante volvió a presentarse ante el área de Ambiente, que revisó el sitio cuestionado una vez más y envió una nota al intendente de entonces, Gabriel Álamo. «El Sr. Lugo reiteró el reclamo manifestando la falta de solución del conflicto y continuidad de la afectación de su propiedad con residuos», informó la subsecretaría.

Durante la segunda inspección, realizada el 9 de septiembre de ese año, agentes de la dirección general de Fiscalización y Control de Procesos constataron la existencia de residuos sólidos urbanos (RSU) que no habían sido retirados y que incluso se acumulaban en una mayor proporción que el año anterior.

Indicaron, además, que personal del municipio les había informado que la propia comuna estaba descargando escombros para rellenar el lote «a pedido del propietario y que durante el traslado se habrían mezclado los escombros con RSU«.

En la misma nota, la número 611/2021, sugirieron al municipio arbitrar «los medios necesarios para la erradicación y eliminación del basural detectado utilizando los medios que permitan evitar el deterioro del ambiente y la salud humana, y que se informe sobre las actuaciones efectuadas al respecto».

De igual modo solicitaron: «Si hubo un pedido del propietario para el relleno de su lote con escombros, se solicita que envíen copia de dicha solicitud«.

Basural irregular: un nuevo pedido al municipio

Lugo señaló que, a pesar de la intervención provincial, el basurero no se corrigió. Con la nueva intendencia, a cargo de Diego Victoria, volvió a mencionar el tema, pensando que el cambio de gestión podía acercar una salida al problema.

«En un primer momento se mostraron proactivos, yo ya estaba viviendo acá y se ve que eso influyó», detalló el hombre que es técnico en Seguridad e Higiene. La municipalidad ordenó incluso una nueva visita al sitio.

Los desperdicios caen hacia el terreno vecino por el desnivel existente. Foto: gentileza.

Pero, como ya había sucedido, el diálogo se volvió a interrumpir un par de semanas después. «Me dijeron que era un tema entre privados, aunque los camiones que empezaron a tirar la basura eran del municipio«, enfatizó el vecino que se radicó en la localidad cordillerana junto a su familia.

«Me pidieron una verificación parcelaria bajo el argumento de que, con esa documentación, recién iban a poder intimar al vecino para que remediara el lote», agregó.

Si bien las descargas de basura con vehículos oficiales se interrumpieron, comentó que el vertedero empezó a ser utilizado por particulares, expandiendo todavía más la superficie afectada. «Tengo dos nenas y no pueda dejarlas salir a jugar porque es un peligro, los escombros empezaron a caer hasta mi casa», sumó.

«Buscan que la confrontación sea con un tercero, pero el problema fue con el municipio. Años reclamando, pidiendo audiencias, reuniones, y no pasó nada. Nadie articula, ni sigue los problemas», analizó con desgano. «Hoy los desperdicios invadieron mi terreno, hay rocas, vigas de construcción y en el último tiempo hasta coronas de cementerio», enumeró.

Basural irregular: la respuesta oficial

Ante la consulta de este medio, la municipalidad de Aluminé se limitó a responder que se trata de una disputa entre particulares, porque el predio donde se desarrolla es «privado».

Diario RÍO NEGRO también preguntó con la secretaría de Ambiente y Recursos Naturales de la provincia, conducida desde hace un par de semanas de Hipólito Salvatori.

Desde la cartera indicaron, en sintonía con el municipio, que se trata de un «conflicto entre privados», que derivó en la realización de inspecciones por parte de la entonces subsecretaría.

Otros pobladores de la zona también empezaron a arrojar residuos. Foto: gentileza.

«Se recibió el reclamo a pesar de ser competencia municipal, se notificó al municipio de estas actuaciones y hoy en día el conflicto se está resolviendo entre privados», detallaron.