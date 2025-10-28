Uruguay destacó el triunfo de Javier Milei en las elecciones 2025 y proyecta un «buen escenario» para el turismo

El gobierno de Uruguay, a través de su ministro de Economía, Gabriel Oddone, destacó el triunfo de Javier Milei en las recientes elecciones legislativas argentinas. Según las estimaciones oficiales, este resultado configura un «buen escenario» tanto para el comercio como para el turismo uruguayo, al proyectar «menos volatilidad» y una continuidad en la «paridad de precios» entre ambos países. Oddone realizó estas declaraciones durante una comparecencia ante el Parlamento para detallar el proyecto de ley de Presupuesto.

La principal expectativa desde Montevideo radica en que Argentina no experimente un «abaratamiento dramático» como ocurrió entre 2022 y 2023, período en el que la masiva afluencia de uruguayos hacia el país vecino generó un fuerte impacto negativo en el comercio local. El ministro aseguró que, con la actual perspectiva de estabilidad de precios relativos, se anticipa una «buena afluencia de turistas argentinos» para la próxima temporada de verano.

Oddone, integrante del gobierno del Frente Amplio, proyectó una «menor volatilidad de mercado a nivel de variables nominales» para las próximas semanas en Argentina y la confirmación de una «estrategia desinflacionaria» como prioridad de la administración libertaria.

Ante los legisladores, el ministro subrayó el desafío de Argentina de consolidar una agenda «pro crecimiento» y de trazar un «panorama claro» para atraer inversiones, a pesar de considerar que la situación fiscal argentina se encuentra «en orden».

Uruguay sobre el impacto en el turismo y comercio tras el triunfo de Javier Milei

Desde Uruguay, la mirada se centra en un «escenario de estabilidad de precios relativos», lo que significa que «Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023», explicó Oddone. Esta situación, según el ministro, es favorable para el «canal comercial y para nuestro canal turístico», pronosticando una buena temporada.

El ministro uruguayo puntualizó que, si bien la situación fiscal en Argentina parece «en orden», el éxito del gobierno de Milei dependerá de «consolidar el nivel de actividad». Advirtió que, de no lograrse, «tarde o temprano los problemas fiscales emergerán», generando preocupaciones sobre la sostenibilidad del ajuste. No obstante, Oddone resaltó la «reducción de la inflación significativa» de los últimos dos años, que otorga margen para gestionar las urgencias del país de manera «acompasada con los incentivos de la región».

Las elecciones legislativas argentinas eran seguidas con especial atención en Uruguay debido a los antecedentes de 2022 y 2023, cuando la diferencia cambiaria llevó a miles de uruguayos a comprar en Argentina, afectando seriamente el comercio local.

En ese contexto, el gobierno de Uruguay implementó medidas como reducción de impuestos y subsidios para mitigar el impacto, incluyendo descuentos impositivos en combustibles para la frontera con Argentina. Con el nuevo escenario, Oddone espera «menos volatilidad a los precios relativos entre Uruguay y Argentina» y, por ende, «menos volatilidad a la política de fijación del precio de los combustibles en nuestro litoral».

Cabe destacar que esta no es la primera vez que el ministro Gabriel Oddone se refiere positivamente al plan económico argentino. En junio pasado, también ante el Parlamento, el funcionario ya había expresado su «sorpresa» por el programa implementado por el presidente Milei, a quien atribuyó haber logrado «algo muy difícil de realizar».