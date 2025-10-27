Donald Trump volvió a felicitar a Javier Milei por el triunfo en las elecciones 2025 y refuerza el foco en Sudamérica

A bordo del Air Force One, el avión oficial, Donald Trump fue consultado acerca de la ayuda económica del Tesoro estadounidense a la Argentina. Foto: Clarín Fotografía.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a felicitar al presidente argentino Javier Milei, calificando su victoria electoral como “aplastante”. Las declaraciones fueron realizadas por Trump al arribar a Japón en el marco de una visita oficial, donde también subrayó el creciente foco de su país en la región sudamericana.

Según detalló Trump, Javier Milei “no solo ganó, sino que ganó por mucho”, resaltando además que el triunfo tuvo un “nivel inesperado”. Estas expresiones se suman a las realizadas previamente, cuando La Libertad Avanza (LLA) superó el 40% de los votos en Argentina, momento en el que el expresidente ya había afirmado que “el pueblo argentino justificó nuestra confianza”.

Desde el avión presidencial, el presidente recordó que Milei recibió “mucha ayuda” de Estados Unidos. Atribuyó este respaldo a la labor de Scott Bessen, Jamieson Greer y Marco Rubio, y afirmó que “estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”.

La respuesta de Javier Milei a las felicitaciones de Donald Trump, tras las elecciones 2025

Por su parte, el presidente Javier Milei respondió a los elogios de Trump a través de sus redes sociales. “Gracias Presidente Donald Trump por confiar en el pueblo argentino. Usted es un gran amigo de la República Argentina”, escribió.

El mandatario libertario añadió que “nuestras Naciones nunca debieron dejar de ser aliadas. Nuestros pueblos quieren vivir en libertad. Cuente conmigo para dar la batalla por la civilización occidental, que logró sacar de la pobreza a más del 90% de la población mundial”.