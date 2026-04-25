Vaca Muerta: el camino hacia un gas con sello ambiental y estándares internacionales

La emisión de gases será informada por las empresas petroleras. Foto: Matías Subat.

La provincia de Neuquén dio un paso clave para fortalecer la competitividad de Vaca Muerta en un contexto internacional cada vez más exigente en materia ambiental, con la implementación de una normativa que obliga a las empresas hidrocarburíferas a presentar reportes anuales de emisiones, en línea con estándares globales de transparencia climática.

La medida fue presentada por el subsecretario de Cambio Climático, Santiago Nogueira, y busca no solo mejorar la calidad de la información disponible, sino también posicionar a la provincia dentro de los esquemas más rigurosos de monitoreo ambiental.

El eje central de la reglamentación es el control del metano, un gas con un potencial de calentamiento significativamente superior al dióxido de carbono, lo que lo convierte en un factor determinante en la agenda climática global.

Para ello, se implementará una metodología que permitirá pasar de estimaciones generales a mediciones directas por fuente, un salto técnico que apunta a reducir la incertidumbre y mejorar la calidad de los datos sobre emisiones reales.

Foco en el upstream y expansión progresiva

En esta primera etapa, la normativa alcanza exclusivamente al segmento upstream —exploración y explotación—, donde se concentra el 85% de las emisiones del sector, lo que marca una prioridad operativa en los puntos de mayor impacto ambiental.

Según se detalló oficialmente, el objetivo es que antes de fin de año el esquema se amplíe a transporte, almacenamiento y refinación, cubriendo así la totalidad de la cadena productiva bajo un mismo sistema de control integral.

Esta ampliación permitirá construir un mapa completo del impacto ambiental del sector energético, clave para diseñar políticas públicas más efectivas en materia de mitigación de emisiones.

El enfoque por etapas responde a la necesidad de adaptar progresivamente los sistemas de medición y reporte, sin afectar el funcionamiento del sector, pero avanzando hacia una cobertura total.

Estrategia para exportar y acceder a financiamiento

Más allá del componente ambiental, la normativa tiene un fuerte trasfondo estratégico vinculado a la inserción de Neuquén en los mercados internacionales, donde crece la exigencia de certificar la sostenibilidad energética.

En un escenario de transición energética y presión regulatoria global, contar con datos precisos sobre emisiones se vuelve un requisito clave para sostener exportaciones y acceder a financiamiento, en un esquema donde la información se transforma en activo económico.

La provincia busca así consolidarse como un polo energético competitivo, capaz de combinar producción con estándares ambientales, alineándose con las demandas de una economía cada vez más condicionada por la huella de carbono.

Este enfoque también apunta a fortalecer la previsibilidad del sector, ofreciendo a inversores y socios comerciales un marco claro de cumplimiento y control bajo criterios de responsabilidad climática.

Ejes clave de la normativa

Precisión metodológica: Se implementará un sistema basado en mediciones directas por fuente que permitirá mejorar la calidad de los datos y reducir la incertidumbre de los registros actuales, consolidando un esquema de información confiable.

Prioridad en el metano: Se establece un monitoreo específico sobre este gas, considerado crítico por su impacto climático y por las dificultades técnicas que implica su medición, lo que refuerza la gestión focalizada.

Alcance progresivo: La normativa se aplicará por etapas, comenzando por el upstream —donde se concentra el 85% de las emisiones— y extendiéndose al resto de la cadena, en un proceso de implementación gradual.