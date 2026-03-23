El dúo neuquino que impulsa la tecnología para acelerar Vaca Muerta

Desde el corazón de Vaca Muerta, Luis Muñoz y Daniel Barrera identificaron una demanda insatisfecha: la necesidad de soluciones tecnológicas a medida para la industria del petróleo y el gas. Tras dar sus primeros pasos en una planta de tratamiento, el éxito de sus desarrollos los impulsó a trazar un camino propio y fundar Solution-IT hace siete años. Valoran el talento neuquino, y destacan que no es necesario mirar afuera para conseguir buenos profesionales.

El escenario actual es de una tecnologización de la industria, que responde a la necesidad de transformar los datos operativos en información estratégica. Por esto es que se exige capturar datos precisos en tiempo real para que las empresas evalúen procesos, minimicen sus errores y alcancen la velocidad que exige la producción actual.



Ante esta demanda, dentro de su anterior trabajo, crearon herramientas para «traducir» el idioma técnico de quienes operan hacia el personal de administración. Según explicaron ambos en un diálogo con Diario Río Negro, con el tiempo, empezaron a ver que esas mismas soluciones también se podían replicar en diferentes compañías de la región.

Desde Solution-IT también dan charlas, capacitaciones, participan en distintos eventos». Foto: gentileza



«Nos dijeron que era una necesidad muy común dentro de la industria y que nadie la estaba resolviendo», recordó Luis. Esa demanda se hizo evidente cuando, a partir de su trabajo, les comenzaron a llegar varias solicitudes por sus servicios. Así fue que decidieron llevar adelante varios proyectos desde su hogar, mientras seguían con su trabajo en una planta de tratamiento.



Con el éxito de su emprendimiento, llegó un momento en el que eran tantas sus tareas que tuvieron que tomar una decisión: seguir con el oficio que tenían, o expandirse por su propia cuenta, para abarcar proyectos más grandes y soluciones más complejas. Fue así que surgió Solution-IT en mayo de 2018, con su oficina en Neuquén capital.

Emprender entre la incertidumbre y la oportunidad

Dar el paso a tener una empresa propia no era sencillo, pero ambos cofundadores acordaron que era el momento ideal. «Son situaciones según cómo uno se encuentra en la vida desde lo económico hasta lo profesional, cuánta ambición profesional querés tener, y si tenés en ese momento la oportunidad de hacerlo», reflexionó Luis.



De la época en que comenzaron, recordó que «en aquel entonces yo todavía no tenía hijos, era solamente un profesional dentro de la industria, entonces me fue un poco más fácil. Daniel ya tenía hijas, pero estaba buscando un cambio laboral donde él pudiera trabajar de una forma profesional con diferentes proyectos».

La mayoría de sus clientes son empresas de servicios dentro del sistema energético. Foto: gentileza.

Antes de tomar su propio camino, siguieron vinculados por un tiempo con la empresa, mientras en paralelo siguieron tomaban los proyectos de los clientes que ya tenían para generar un fondo propio. Desde su anterior trabajo nunca los detuvieron, e incluso al día de hoy siguen trabajando con ellos, pero ya en relación de servicio tercerizado.



“Obviamente tenés la incertidumbre económica, porque no sabés cuánto laburo vas a tener ni cuánto tiempo. Pero si entendés que al solucionar algo importante dentro de la empresa, lo podés replicar en otras, seguramente alguien te va a recomendar«, comentó.

El presente de una empresa que creció junto a la industria energética

Para llevar adelante su trabajo fue fundamental el apoyo del Centro PyME-ADENEU, que les brindó capacitaciones y les permitió darse a conocer con otras compañías. Con el tiempo se sumaron al Clúster Infotech, que reúne a empresas de base tecnológica, y al Clúster Vaca Muerta, integrado por firmas que forman parte de la industria energética.



Siete años después, Solution-IT está conformado por un staff de 12 personas, que laburan tanto desde las oficinas de la empresa en Neuquén como de forma remota desde otras localidades, además de contar con el aporte de otras empresas que les brindan servicios de calidad y contaduría.

Si entendés que al solucionar algo importante dentro de la empresa, lo podés replicar en otras, seguramente alguien te va a recomenda Luis Muñoz, cofundador de Solution-IT

Según explicó Luis, no todas las empresas de tecnología conocen sobre Vaca Muerta y cómo implementarla. “Hay una diferencia entre lo técnico -como las antenas, comunicación y cosas similares- a tener software de ingeniería en pozos, de certificaciones de calidad, de trazabilidad, de pases diarios, de operaciones de industria, de producción”, explicó.



En consecuencia, la mayoría de sus clientes son empresas de servicios dentro del sistema energético, interesadas tanto en su conocimiento sobre la tecnología que necesitan como en su experiencia en la Cuenca Neuquina.



“La mayoría de nuestros clientes son de ese de ese target, (pero) hemos tenido clientes de afuera de comercio exterior. Por ejemplo, una empresa de Perú nos contactó para hacer un sistema de comercio exterior» mencionó.

Talento neuquino para abastecer la demanda digital

En el presente, Solution-IT trabaja en el desarrollo con empresas que están en el parque industrial de Neuquén, al mismo tiempo que busca colaborar con grandes operadoras dentro de Vaca Muerta. Por otra parte, se encuentra dando charlas, capacitaciones, participando en distintos eventos, y “buscando proyectos asociativos de impacto donde nuestro aporte en la tecnología sea valioso».



Luis no considera que hoy se haya logrado cubrir toda la demanda de la transformación digital que tienen las compañías para acelerar los procesos del trabajo. «Hay un mercado bastante abierto todavía con respecto a desarrollar tecnológicamente las empresas«, opinó.



Destacó el talento neuquino y aseguró que no tiene que envidiarle al exterior, como por ejemplo, la provincia de Buenos Aires: «No es necesario irse afuera para conseguir profesionales buenos que conozcan técnicamente tus necesidades, que generen un impacto importante dentro de tu empresa».



“No solamente es tecnologizarlas, sino reducir errores, aumentar la velocidad en la toma de decisiones, tener trazabilidad de información, o ayudar a poder certificar ante una auditoría. Eso lo podemos hacer de una forma local con el proveedor, ya que estamos acá, en el corazón de Vaca Muerta«, concluyó.