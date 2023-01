Vecinos de Bariloche resisten un loteo dentro una reserva natural urbana

Los vecinos del barrio Altos de Jardín Botánico se movilizaron ante un posible proyecto de loteo en un sector de la reserva natural urbana, de 15 mil metros cuadrados, ubicada en las calles Miramar y Campichuelo.

«Accedimos a una nota que envió el Instituto Municipal de Tierras a la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) solicitando un certificado de factibilidad de conexión al servicio cloacal para una parcela dentro de la reserva sobre la cual se pretende la ejecución de un fraccionamiento», indicó Domingo Carrasco, uno de los vecinos.

Esa nota generó que los vecinos se movilizaran y enviaran una nota al intendente Gustavo Gennuso pidiendo respuestas, a través de una audiencia. En el pedido, adjuntaron una copia de la nota que el Instituto de Tierras envió a la CEB.

«Solo queremos que nos digan si existe el fraccionamiento o no. En base a la respuesta adoptaremos, tomaremos la decisión que corresponda porque no se puede avanzar sobre una reserva natural«, advirtieron.

Hasta ahora, no tuvieron respuestas. Este diario intentó comunicarse en varias ocasiones con la presidenta del Instituto Municipal de Tierras, Paula Meira, sin éxito. Allegados al organismo manifestaron que primero responderán el pedido de informes.

Los vecinos conocieron del pedido del municipio de un certificado de factibilidad de conexión al servicio cloacal para una parcela dentro de la reserva natural. Foto: Chino Leiva

Allá por 1978 cuando se aprobó el fraccionamiento del barrio Altos de Jardín Botánico se crearon tres espacios verdes y reservas fiscales. Tras varios años de trabajo, el expresidente de la junta vecinal, Daniel Chiesa, logró que ese espacio sea reconocido como la «Reserva Natural Urbana Alto Jardín Botánico», a través de una ordenanza en 2008.

¿Cuál fue el argumento? El texto de la norma es claro: «proteger un enclave ambiental ubicado en el ejido urbano representantivo de los ambientes naturales de la zona del parque Nahuel Huapi, colaborar con las prácticas para la conservación de la biodiversidad nativa, propiciar el cuidado del predio y generar un espacio de investigación, educativo y recreativo en el ejido municipal».

En 2012, las autoridades municipales reordenaron las reservas naturales de la ciudad que, en ese momento eran siete, agrupándolas en una misma ordenanza.

Días atrás, los vecinos se entrevistaron con el concejal del oficialismo Gerardo Ávila quien les manifestó que la ordenanza de 2008 fue abrogada por otra del 2012, «pero que sostuvo el status de protección de esa parcela como parte de las reservas naturales urbanas de la ciudad«.

«Cualquier cambio del destino (dominio público a dominio privado) para luego aprobar un fraccionamiento debe pasar por el Concejo, al igual que las adjudicaciones. Eso, sin tener en cuenta que no es un espacio verde cualquiera, sino que tiene por ordenanza un status de protección especial que no puede ser cambiado sin una ordenanza. No hay ningún proyecto presentado al respecto», manifestó.

En el barrio Alto Jardín Botánico los vecinos están preocupados por la afectación a una reserva urbana. Foto: Chino Leiva

Ávila comprometió acompañamiento a los vecinos, aunque insistió en que «hoy, formalmente no hay nada que discutir. Ese sitio es una reserva natural urbana y punto. No se puede hacer nada ahí».

Luciana Carrasco recordó que «cuando se radicó en el barrio 40 años atrás, era el fin del mundo. No había nadie y estábamos una semana tapados de nieve». Hoy estiman que hay alrededor de 200 lotes en el barrio Alto Jardín Botánico donde viven unas 500 personas.

«Entendemos la necesidad de viviendas sociales en Bariloche, pero hoy con el impacto de desarrollo sustentable que asumió el estado no entendemos cómo podrían avanzar con algo así en este lugar», aseguró Chiesa.

Carrasco insistió en que esa reserva tiene bosque nativo patagónico que resulta fundamental para absorber el agua de las lluvias y evitar inundaciones. «Hay ñires, lauras, cipreses. Es originario, no como todo lo que plantaron después. Cuando nieva mucho, baja el agua a la reserva y la absorbe evitando que pase del otro lado», señaló la mujer.

Recordaron que de acuerdo a la normativa, «el municipio es el organismo responsable de la gestión y mantenimiento de la reserva natural urbana, con la colaboración de la junta vecinal. Por eso, nos cuesta entender esta situación y apuntamos todos nuestros esfuerzos a preservar el bosque natural».