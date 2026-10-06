«Vender en la Patagonia no significa que esa parte deja de ser argentina»: Adrián Ravier sobre la derogación de la Ley de Tierras Rurales

El vocero presidencial Adrián Ravier se refirió este martes al artículo 154 del DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras Rurales, que entre otros puntos imponía límites a la compra por parte de extranjeros. El funcionario sostuvo que «vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte deja de ser argentina».

Además en su conferencia en Casa Rosada señaló que desde el Gobierno son «optimistas» que el decreto «no se va a caer», pese a los intentos de la oposición.

Adrián Ravier sostuvo que la derogación no va en contra de la soberanía

Ravier indicó que defender la soberanía no es incompatible con permitir la compra de tierras por parte de extranjeros. «De ninguna manera que un extranjero compre tierras le hace perder a Argentina soberanía», sostuvo.

«La oposición en muchos de los planteos con buenas o malas intenciones ha confundido mucho a la gente en este tema. Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte deja de ser argentina», declaró.

Señaló que el objetivo es promover las inversiones. «Un extranjero que compra tierras en Argentina para un coto de caza, para producir limones en Tucumán, oleaginosas en la Pampa, peras y manzanas en Río Negro, de ninguna manera le implica a Argentina perder soberanía. Son tierras en las cuales los extranjeros pueden trabajar, producir, contratar personas, exportar, generar divisas y puestos de trabajo. De ninguna manera se arriesga la soberanía. Son tierras que pueden recibir inversión extranjera y a eso es lo que apunta este Gobierno·», enfatizó.

Reiteró que eso «no significa venderle la tierra a un país extranjero». Afirmó que ese es un punto que les «ha sorprendido durante el debate que hubo en el Congreso. Porque hubo muchos planteos que van en contra de la Constitución, del espíritu de la ley y de lo que propone este Gobierno».

Por otro lado, aseguró que «si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un Parque Nacional no lo puede hacer. Esto no está en riesgo. Lo que se trata con esta ley es que puedan haber inversiones reales en tierras argentinas».

Adrián Ravier sobre Brasil, RIGI y Argentina Week

Ravier también destacó la confianza internacional en el país reflejada en la Argentina Week, donde se concretaron reuniones con cerca de 500 ejecutivos y anuncios de inversión por USD 27.000 millones.

También repasó avances vinculados con el RIGI y la apertura de nuevos mercados para las exportaciones argentinas.

En la conferencia, Ravier felicitó a Flavio Bolsonaro por los resultados obtenidos en la primera vuelta de las elecciones de Brasil y señaló que “estamos deseosos de trabajar codo a codo para que las ideas de la libertad se extiendan en todo el continente”.

El funcionario señaló que el presidente “está liderando este cambio con el ejemplo” y se refirió a los resultados electorales registrados en distintos países de la región. “Con todos estos países se va a generar una sinergia que va a contribuir al crecimiento de todas las naciones de la región”, subrayó.