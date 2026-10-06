Diputados retoma el debate del proyecto de Defensa de la Soberanía tras el fallo de la Corte por la Ley de Tierras

El diputado Carlos Zapata encabeza la reunión de la Comisión de Defensa en la Cámara baja, donde se debate el proyecto de Defensa de la Soberanía. (Foto: prensa Diputados)

La Cámara de Diputados de la Nación retomará hoy en comisión el debate del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía, una discusión atravesada por el reciente fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia que frenaba la venta de tierras a extranjeros.

La semana pasada, la Corte dejó sin efecto la decisión de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional el artículo del DNU 70/2023 que derogó la Ley de Tierras. El máximo tribunal entendió que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM), que había presentado la demanda, no estaba legitimado para hacerlo. Un representante de esa organización figura entre los expositores convocados para esta tarde.

Según la agenda oficial, el plenario de las comisiones de Defensa, Legislación Penal y Relaciones Exteriores y Culto fue convocado para las 15:30. La reunión anterior había terminado de forma abrupta tras los cruces verbales entre el dirigente social Juan Grabois y legisladores de La Libertad Avanza.

La conducción del plenario estará a cargo del presidente de la comisión de Defensa, Carlos Zapata, junto a sus pares oficialistas Juliana Santillán (Relaciones Exteriores) y Laura Rodríguez Machado (Legislación Penal).

Quiénes expondrán en Diputados sobre el proyecto de Defensa de la Soberanía

Para la jornada de hoy está prevista una ronda de exposiciones de especialistas convocados por los distintos bloques parlamentarios.

Según consignó NA, entre los invitados figuran el exministro de Ciencia y exsecretario de Malvinas Daniel Filmus, el también exsecretario de Malvinas Guillermo Carmona y el intendente de Punta Indio, David Angueira.

También participarán Jerónimo Guerrero Iraola, del CECIM; Daniel Guzmán, del Observatorio Malvinas; Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) Luciano Anzelini, Sergio Eissa y Raúl Gustavo Ferreyra.

La nómina se completa con Mariana Altieri (doctora en Ciencias Sociales, UBA), Pablo Testori Schroeder (especialista en criminalística), Fernando Morales (perito naval, veterano de guerra de Malvinas y presidente de la Liga Naval Argentina) y Víctor Sierra (Centro de Ex Combatientes del Atlántico Sur, CEAS).

El proyecto de Defensa de la Soberanía: penas por Malvinas, Consejo de Seguridad y derribo de aeronaves

El proyecto de ley incluye, entre sus ejes principales: