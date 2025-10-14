El municipio de Roca venderá en forma directa los lotes que no fueron comprados en los últimos tres remates

Durante agosto hubo tres remates de terrenos municipales en Roca. El remanente ahora se venderá en forma directa.

El municipio de Roca realizará la venta directa de los inmuebles que resultaron vacantes en los remates de terrenos realizadas el pasado 13, 20 y 27 de agosto según ordenanza 5063/2025.

Los lotes, ocho en total, van de 300 metros a más 4.000 metros cuadrados, y desde 10 a 30 millones de pesos. Algunos de los terrenos están ubicados en en barrios cerrados, como Chacras del Sur.

Durante agosto el municipio de Roca logró recaudar durante las tres jornadas de remate $1.408 millones con la venta con 51 lotes que resultaron subastados y vendidos.

Los terrenos, ubicados en distintos barrios de la ciudad -incluyendo zonas cerradas como La Toscana, San Telmo y Quintu Panal, así como áreas abiertas como J. J. Gómez y el barrio Central- despertaron un fuerte interés entre los compradores.

La intendencia definió que esos recursos financiarán tres proyectos centrales: el cerramiento del natatorio municipal de Zona Norte durante el 2025, mientras que para el próximo año se proyecta para la construcción de un nuevo polideportivo en calle América y Jorge Newery y el fortalecimiento de espacios deportivos al aire libre en los Polideportivos Municipales Fabricio Vaccari y Gimena Padin.

Este martes, tal lo establecido por las resoluciones 2125/2025 y 2364/2025, la modalidad de compra será por medio de la presentación de ofertas en sobres cerrados en Mesa de Entrada del Municipio hasta el jueves 23 de octubre de 2025 a las 13 hs., de acuerdo a lo establecido en reglamentación vigente.



La fecha prevista para la apertura de sobres de las ofertas será el viernes 24 de octubre de 2025 a las 10 en el salón de sesiones del Concejo Deliberante.



Las personas interesadas pueden consultar la oferta de lotes disponibles, su ubicación y valor base de venta ingresando al sitio web www.generalroca.gob.ar.

Además, se podrán descargar allí las Planillas que deben presentarse en cada sobre con los datos de los Oferentes (Planilla 1) y de la Oferta (Planilla 2).

En el mismo apartado web se pueden consultar también la Ordenanza y la Resolución Reglamentaria que regulan la venta.